"زين" تُشارك في معرض الفرص الوظيفية الثامن عشر لكلّية الهندسة والبترول

عميد كلّية الهندسة والبترول د. عبداللطيف الخليفي مع مسؤولي زين في جناح الشركة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:09 04/04/2018 حدث بتاريخ: 13:10 04/04/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن مُشاركتها في فعاليات النسخة الثامنة عشر من معرض الفرص الوظيفية الذي نظّمه مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلّية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، وذلك في قاعة فاروق برغش تحت رعاية مدير جامعة الكويت د. حسين الأنصاري وحضور عميد كلّية الهندسة والبترول د. عبداللطيف الخليفي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مُشاركتها في المعارض الوظيفية بشكل سنوي نابعة من إيمانها بضرورة تواجدها في الفعاليات والأحداث التي تتبنى مستقبل الشباب الكويتي، فالشركة حريصة على توفير فرص العمل في القطاع الخاص بهدف المساهمة بالارتقاء باقتصاد الدولة.

وأوضحت زين أنها كواحدة من كبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة في القطاع الخاص تؤكد على أهمية قطاع الموارد البشرية وتعتبره من القطاعات الهامة التي تلعب دوراً محورياً في تنمية مسيرة الشركات والمؤسسات، حيث تعتبره الشركة العصب الحيوي لأي مؤسسة فعالة.

وكشفت الشركة أنها قامت عبر جناحها الخاص باستعراض الفرص الوظيفية المتاحة لديها وسياسة التوظيف التي تتبناها، والتي تعتمد من خلالها على جذب الكفاءات الوطنية القادرة على إثراء آلية ومنظومة العمل، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية المتاحة للطلبة للعمل بدوام جزئي ضمن برنامج "شبكة شباب زين" FUN.

وأفادت زين أن زوار المعرض من طلبة وطالبات وخريجي الكلّية تعرفوا على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات واستراتيجيتها لتطوير مهارات العناصر البشرية، حيث أن أن سياسة عملها بخلاف أنها تحتوي على العديد من المحفزات الوظيفية التي تضمن تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية، فإنها تتسم في ذات الوقت بمجموعة ملامح رئيسية أهمها على الإطلاق الارتقاء بقدرات مواردها البشرية، وإعداد قيادات وطنية تكون قادرة على استكمال مسيرة التطور.

الجدير بالذكر أن الشركة تواجدت في فعاليات المعرض من خلال جناحها الخاص وذلك لتعريف زوار المعرض ببيئة عملها المميزة، ونوعية وشروط الوظائف التي لديها، بالإضافة إلى تقديم شرح تفصيلي عن طبيعة عمل مختلف الإدارات و الأقسام.