"زين" تُشارك في مُباراة تكريم حارس منتخب الكويت الوطني السابق أحمد جاسم

الروضان مُكرّماً الخشتي على مُشاركة زين بحضور أحمد جاسم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:16 27/03/2018 حدث بتاريخ: 11:16 27/03/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن مُشاركتها في مُباراة تكريم حارس منتخب الكويت الوطني والنادي العربي السابق أحمد جاسم بمناسبة اعتزاله، والتي شهدت تنافس منتخب الكويت الوطني ضد منتخب الكاميرون ودّياً تحت رعاية وحضور معالي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ومدير عام الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح على أرض استاد جابر الأحمد الدولي.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن مُشاركتها في مُباراة التكريم قد أتت من منطلق حرصها على تشجيع الجهود المختلفة التي تُسهم في تنمية قطاع الرياضة والشباب في الكويت، ومنها الجهود التي تُسلّط الضوء على اللاعبين والرياضيين الكويتيين ممن أسهمت إنجازاتهم في رفع اسم الكويت عالياً في المحافل الرياضية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويعتبر أحمد جاسم أحد أبرز حرّاس المرمى السابقين لمنتخب الكويت الوطني لكرة القدم والنادي العربي الرياضي، حيث بدأ مشواره الكروي عام 1992، وساهم في إحراز العديد من البطولات للنادي العربي، بالإضافة إلى بطولة كأس الخليج العربي مع منتخب الكويت الوطني عام 1998، والمركز الثاني في بطولة أسياد آسيا، حيث قد لعب دوراً كبيراً في تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية، وتمكّن من صد العديد من ركلات الجزاء الحاسمة.

وبينت زين أن دعم الرياضة الكويتية بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص يُعتبر جُزءاً لا يتجزّأً من استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، خاصةً وأن كرة القدم تعتبر الرياضة الأكثر شعبيةً في المجتمع الكويتي، وستبقى زين دائماً في طليعة المؤسسات والشركات الوطنية الداعمة للرياضة الكويتية باعتبارها واحدة من كبرى المؤسسات الاقتصادية في الدولة.

وأكدت الشركة أنها تعطي المجالات الرياضية والشبابية أولوية خاصة في سلسلة برامجها الاجتماعية على مدار العام، حيث تعتبر الشركة قطاعي الشباب والرياضة ركناً أصيلاً في التزاماتها الاجتماعية.