"زين" نظّمت رحلة العمرة السادسة عشر لموظّفيها

الشيخ فهد الكندري يتوسط موظّفي زين خلال رحلة العمرة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:31 25/03/2018 حدث بتاريخ: 12:35 25/03/2018

نظّمت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت رحلة العمرة السادسة عشر لموظفيها، والتي شهدت مشاركة عدد كبير من الموظفين وعائلاتهم في زيارة لبيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية وسط أجواء روحانية وعائلية جميلة.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذه الرحلة التي تنظّمها سنوياً لموظّفيها وعائلاتهم إلى مكة المكرمة تأتي في إطار حرصها على تعزيز الجوانب الروحانية والحياتية لموظفيها، حيث تحرص على إثراء التواصل مع موظفيها خارج إطار العمل لإتاحة الفرصة لهم للترابط في أجواء عائلية واحدة.

وبينت زين أن الرحلة قد شهدت تواجد الشيخ فهد الكندري، والذي شارك الموظفين وعائلاتهم فعاليات الرحلة لتحقيق أكبر قدر من الفائدة، حيث أضافت مشاركته الكثير من الجوانب المُثرية من خلال إلقاءه المحاضرات والندوات المتعلقة بمناسك العمرة وتاريخ الحضارة الإسلامية وغيرها.

وأشارت الشركة إلى أنها حرصت على تنوع محتوى برنامج الرحلة بالشكل الذي أثرى من تجربة موظفيها، حيث لم تقتصر الرحلة على الجانب التعبدي فقط، بل اشتملت على العديد من الفعاليات التي تضمنت زيارة إلى منزل كبير سدنة بيت الله الحرام الشيخ صالح الشيبي، حيث تشرّف موظفوها برؤية مفتاح الكعبة ومفتاح مقام إبراهيم عليه السلام، كما استغل الموظفون الفرصة للاستفسار عن تفاصيل عملية غسل الكعبة المشرفة وتغيير كسوتها سنوياً والعديد من المواضيع الأخرى.

وأضافت زين أنها حريصة على إقامة رحلة العمرة بشكل سنوي كجزء من التزامها اتجاه كوادرها البشرية، وخاصةً بعد الاستجابةً الرائعة التي لمستها من قبلهم في رحلات العمرة السابقة، والتي لاقت استحساناً كبيراً من قبل الموظفين وعائلاتهم، فالشركة تضع تنمية مختلف الجوانب المعرفية والروحية في مقدمة اهتماماتها بشؤون موظّفيها.

وأكدت الشركة أنها تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات الاجتماعية التي تقوم من خلالها بتجديد علاقتها مع موظّفيها، حيث تعتبرهم العنصر الأهم في نجاحها العام، مبينة أن الجهود التي يقومون بها هي العامل الرئيسي في كونها شركة الاتصالات الرائدة على مستوى الكويت.