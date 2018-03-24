"زين" تفتتح فرعها الجديد في الأڤنيوز - المرحلة الرابعة

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:16 24/03/2018 حدث بتاريخ: 14:16 24/03/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن افتتاح فرعها الجديد كُلّياً في مجمع الأڤنيوز - المرحلة الرابعة، وذلك ضمن حفل الافتتاح الرسمي الذي نظّمته إدارة المجمع بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار استراتيجيتها التوسّعية التي تسعى من خلالها إلى أن تكون على مقربة من عملائها أينما كانوا، وذلك في إطار مساعيها لخدمة قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت، وذلك بالشكل الذي يحافظ على ريادتها في السوق الكويتي.

وبينت زين أن الفرع الجديد يتميز بوجوده في موقع استراتيجي من المرحلة الجديدة من مجمع الأڤنيوز، وهو يشمل عدداً أكبر من الموظفين لخدمة عملائها من زوّار المجمع على مدار الأسبوع وفي نهاية الأسبوع على وجه الخصوص نظراً للازدحام الكبير الذي يشهده المجمع في هذه الفترة، لتواصل بذلك تعزيز انتشار شبكة فروعها الأكبر ليصل عددها إلى 79 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء دولة الكويت.

وذكرت زين أن الفرع الجديد يُقدّم ولأول مرّة مفهوم الفرع الذكي، والذي يعتبر أحد أبرز الحلول المُبتكرة التي تندرج تحت العلامة التجارية Zain Life التي أطلقتها الشركة مؤخراً، وهو أول جهاز رقمي للخدمة الذاتية من نوعه تُطلقه شركة اتصالات في الكويت، حيث يُقدّم خدمات جديدة كُلّياً لعملاء زين، ويعمل بشكل آلي من خلال تكنولوجيا متطوّرة من غير الحاجة لوجود موظّف، مما يُقدّم للعميل تجربة مميزة وسلسة لإتمام المعاملات بسرعة وسهولة.

ويتميز فرع زين الذكي بعدد من الخصائص الذكيّة التي تُتيح للعميل فرصة إجراء المعاملات التي لم تكُن متوفّرة سابقاً بأجهزة الدفع الآلي التقليدية، وذلك من خلال واجهة مُستخدم متطوّرة وذكيّة، حيث يتعرّف الجهاز على وجه العميل من خلال خاصية تمييز الوجه Face Recognition، ويقوم بمطابقة وجه العميل مع صورته في البطاقة المدنية عند إدخالها من قبل العميل ليتأكد من هويته، وبالتالي إتاحة مجموعة أوسع وأشمل من الخدمات التي كانت تتوفّر في الأفرع التقليدية التي تستدعي وجود موظف فقط، وهو الأمر الذي يُقدّم لعملاء زين أفضلية لإتمام معاملاتهم بشكل أسرع.

وتشمل خدمات فرع زين الذكي مجموعة واسعة من الخدمات أبرزها خدمة تبديل الشريحة، وهي المرة الأولى التي يُقدّمها جهاز ذكي ذاتي الخدمة من هذا النوع، بحيث يمكن للعميل تقديم طلب بدل فاقد للشريحة فوراً واستلامها من الجهاز مباشرةً من غير الحاجة لزيارة الأفرع، هذا بالإضافة لخدمات إعادة تعبئة الرصيد، ودفع الفواتير، وإدارة الحساب، وشراء الأجهزة من خلال فرع زين الإلكتروني، وغيرها.

وبينت زين أن الفرع الجديد يحتوي أيضاً على ركن خاص لحلول وخدمات علامة Zain Life المُبتكرة في مجالات أمن المنازل والترفيه الرقمي، والتي تتضمن حلول أمن المنزل الذكي الي تشمل كاميرا مراقبة ذكية، ومستشعر الحركة، ومستشعر حركة الباب/النافذة، وكاشف الدخان الذكي، هذا بالإضافة لخدمات الترفيه الرقمي من خلال جهاز PlayStation VR للألعاب الإلكترونية بتقنية الواقع الافتراضي.

وأضافت زين أن فرعها الجديد (وهو الفرع الثالث لزين في مجمع الأڤنيوز) يُقدّم مفهوماً استثنائياً متجدداً لنوعية الخدمات التي تطرحها الشركة، وذلك من خلال توافر أحدث أنواع الأجهزة الذكية وخدمات الاتصالات وشاشات اللمس الإلكترونية الحديثة والاكسسوارات المتنوعة وغيرها، حيث تم تزويد الفرع الجديد بأحدث المستلزمات والحلول التكنولوجية التي تحقق تجربة غنية للعميل، كما أن التصميم الفريد من نوعه للفرع يهدف لنقل نقاط البيع من المفهوم التقليدي إلى المفهوم الرقمي الحديث، والذي يأتي تحت مظلّة استراتيجية الشركة لمواكبة أحدث الثورات التكنولوجية والدخول في طفرة التحول الرقمي.

وأكدت زين أنها تبحث دائماً عن أبرز متطلبات واحتياجات عملائها لتحققها لهم، وفي مقدمتها راحة العميل وإنجاز معاملاته بالسرعة المطلوبة والتواجد في أقرب نقطة لضمان تحقيق متطلبات العملاء على أكمل وجه، حيث لن تتوانى عن تقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية بهدف الارتقاء بمستوى جودة وأداء فروعها وطاقاتها البشرية بما يتناسب مع ريادتها وحجم النمو في قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت.