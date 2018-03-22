"زين" الشريك المجتمعي لكرنڤال مدرسة البكالوريا الأمريكية ABS

جانب من الكرنڤال

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:02 22/03/2018 حدث بتاريخ: 13:02 22/03/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن شراكتها المجتمعية لكرنڤال مدرسة البكالوريا الأمريكية ABS بنسخته الثانية عشر، والذي أقيم في مقر المدرسة بمنطقة أبرق خيطان بمشاركة عدد كبير من الطلبة والطالبات وعائلاتهم والهيئة التدريسية في جو عائلي سعيد.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها المجتمعية أتت تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه قطاع التعليم، والتي تحرص من خلالها على دعم وتشجيع الجهود المتميزة التي تستهدف طلبة وطالبات المدارس، ومنها الجهود التي تبذلها المدارس والجامعات من القطاعين الخاص والعام في المجالات التعليمية والترويحية، ومنها الفعاليات الترفيهية التي تجمع الطلبة وعائلاتهم مع الهيئات التدريسية في أجواء عائلية تهدف إلى تعزيز الترابط والتواصل في البيئة التعليمية.

وأوضحت زين أن الكرنڤال قد شهد حضور عدد كبير من الطلبة والطالبات وعائلاتهم، والذين شاركوا في العديد من الأنشطة الترفيهية والترويحية المختلفة التي بثّت أجواءً من السعادة، حيث تم تخصيص ريع الكرنڤال لصالح حملات جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي حرصت على التواجد للتوعية بأهمية مساعدة الآخرين، مما ساهم في تعزيز قيم حب الخير والعطاء في نفوس الطلبة.

وأكدت الشركة أن دعمها لمثل هذه الفعاليات التربوية ذات الطابع الترفيهي تأتي في إطار حرصها على دعم ومساندة الأنشطة التعليمية المختلفة، حيث تؤمن الشركة أن التعليم هو البوابة الرئيسية لتنمية المجتمعات، ومن هذا المنطلق فقد أخذت مجموعة من المبادرات في هذا الاتجاه نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه التعليم في تعزيز النسيج الاجتماعي.