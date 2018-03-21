هيئة الصناعة: منطقة صناعية جديدة بقيمة 6.6 مليار دولار بمشاركة القطاع الخاص

هيئة الصناعة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:44 21/03/2018 حدث بتاريخ: 13:55 21/03/2018

قال مسؤول اليوم الأربعاء إن الكويت تستعد لبناء مدينة صناعية متكاملة بتكلفة 6.6 مليار دولار منها ستة مليارات دولار بمشاركة من القطاع الخاص.

وأوضح عبد الكريم تقي عبد الكريم المدير العام المكلف للهيئة العامة للصناعة في تصريحات لرويترز أن الحكومة ستضطلع بتشييد البنية التحتية بكلفة 600 مليون دولار وأن القطاع الخاص والمستثمرين سيبنون المرافق والمنشآت.

وأضاف أن المدينة الجديدة "النعايم" التي ستقام على بعد 70 كيلومترا إلى الغرب من مدينة الكويت ستستوعب 50 ألف نسمة وأن العائد السنوي المتوقع لها 90 مليون دينار للقطاع الصناعي وحده.

وستبلغ مساحتها ستة كيلومترات مربعة.