"زين" تفتح أبواب المنزل الذكي لعملائها في "الأڤنيوز"

جناح Zain Life في مجمع الأڤنيوز

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:16 20/03/2018 حدث بتاريخ: 12:24 20/03/2018

أقامت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت فعالية خاصة لعلامتها التجارية الجديدةZain Life في مجمع الأڤنيوز، والتي استعرضت من خلالها محفظتها الرقمية للخدمات والحلول المُبتكرة في مجالات أمن المنازل والترفيه الرقمي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها استعرضت في الجناح الذي أقامته للجمهور محفظة خدماتها الرقمية المبتكرة تحت مظلّة Zain Life، والتي تقدم حلولاً وخدمات مرنة في مجالات المنازل الذكية من خلال أجهزة أمن المنزل الذكي، بالإضافة إلى أحدث ما توصّلت إليه مجالات الترفيه الرقمي من خلال جهازPlayStation VR للألعاب الإلكترونية بتقنية الواقع الافتراضي Virtual Reality.

وأوضحت زين أن الجناح الذي شهد إقبالاً كبيراً من الزوار استعرض سمات البيت الذكي الذي كان على شكل صالة في بيت يحتوي على العديد من الحلول والخدمات في مجالات المنازل الذكية، كما احتوى على رُكن مخصص للأطفال ضم العديد من الأنشطة الترفيهية منها جدارية تلوين كبيرة، والذي كان مُراقباً من خلال كاميرا المراقبة الذكية بحيث كان بإمكان أولياء الأمور مراقبة أطفالهم من صالة المعيشة وعيش تجربة المنزل الذكي على أرض الواقع.

وبينت الشركة أنها توفّر تجربة أمان فريدة من نوعها للمنزل، وذلك من خلال مجموعة من حلول المراقبة التي تقوم بإبلاغ المُستخدم فور رصد أي حركة غير طبيعية، وتشمل كاميرا مراقبة ذكية، ومستشعر الحركة، ومستشعر حركة الباب/النافذة، وكاشف الدخان الذكي، والتي يتم التحكم بها جميعها عبر تطبيق خاص في الهاتف، حيث تقوم كاميرا المراقبة الذكية بإعلام المستخدم فور رصد أي حركة غير طبيعية أو عند صدور أي صوت داخل المنزل عند عدم تواجده، وذلك من خلال إرسال تنبيه فوري على هاتفه الذكي أينما كان، وبإمكانها تسجيل الڤيديو بدقّة 720p، بالإضافة إلى العمل بتقنية HD في الوضع الليلي، وإمكانية رصد وإرسال الصوت عبر الكاميرا نفسها، هذا بالإضافة إلى إمكانية مُشاهدة بث مُباشر عبر الهاتف الذكي في أي وقت ومن أي مكان.

وكشفت زين أنها استعرضت في جناحها أيضاً أجهزة استشعار الحركة، والتي يمكنها رصد أي حركة داخل المنزل بمجرد مرور الأشخاص أمامها، وإبلاغ المستخدم فوراً عن طريق إرسال تنبيه على هاتفه الذكي، ويمكن للعميل وضعها في أي منطقة في المنزل حسب الرغبة، بحيث يُمكن رصد حركة الأطفال عند دخولهم إلى الأماكن الخطرة كالمطبخ أو السرداب على سبيل المثال، هذا بالإضافة لأجهزة الاستشعار الخاصة بالأبواب والنوافذ، والتي يمكنها رصد وإبلاغ المستخدم فور فتح أي أبواب أو نوافذ أو كسرها بالقوة عند عدم وجوده في المنزل، مما يُضفي خاصية إضافية من الأمان والحماية لنقاط الدخول والخروج الخاصة بالمنزل.

وأفادت الشركة أن حزمة أجهزة أمن المنزل الذكية التي تُقدّمها محفظة Zain Life تضم أيضاً كاشف الدخان الذكي، والذي يقوم بكشف دخان الحرائق داخل المنزل فوراً وإصدار تنبيه صوتي للتحذير من وقوع الحريق، وهو يتفوّق على أجهزة كشف الدخان التقليدية من خلال ميزة إرسال تنبيه على الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم فور رصد الدخان في حال لم يكن متواجداً في المنزل، مما يُعطيه الوقت الكافي للتعامل مع الحريق قبل اندلاعه بشكل أكبر لحفظ الأرواح وتقليص الخسائر المادية قدر المُستطاع.

وفي المكان المخصص للترفيه الرقمي في جناح الشركة، استعرضت زين أحدث ما توصّلت إليه مجالات الترفيه الرقمي من خلال جهاز PlayStation VR للألعاب الإلكترونية بتقنية الواقع الافتراضي حيث أقامت مسابقات تفاعلية على مدار عشر ساعات بواقع فائز كل ساعة، و قدّمت جوائز فورية قيمة لكل متسابق شارك بأعلى معدل سرعة في المنافسات.

ومن ناحية أخرى ذكرت الشركة أنها قامت بتطبيق طريقة upside-down في قسم التصوير، حيث تم تصميم هذا القسم الذي ضم قطع من الأثاث المقلوب لتضيف جانباً من المرح، ولقطات تصوير جميلة للزوار بالمقلوب حيث شجعتهم هذه اللفتة إلى الاشتراك في مسابقة التصوير وتحميلها على حساب الانستغرام الخاص بالعميل مع إضافة هاشتاغ #ZainLife ، وتم السحب على أجمل لقطة في هذا الركن التفاعلي من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

وبينت الشركة أنها قدمت تجربة حية لما من الممكن أن تقدمه التكنولوجيا الحديثة في حياتنا، وكيف لها أن تؤثر على نمط وإيقاع الحياة، حيث تقدم علامة Zain Life سمات الحياة الذكية، فهي تعتبر الخطوة الحقيقية لمبادراتها في التحول نحو الحقبة الرقمية، وتمكين المجتمع من الاستمتاع بأسلوب حياة أكثر ذكاءً دون الحاجة للتقيّد بمكان أو زمان محدد، وتطويع التكنولوجيا الحديثة.

الجدير بالذكر أن قطاع المنازل الذكية واحداً من القطاعات الرئيسية في عملية التحوّل الرقمي التي تقوم بها شركات الاتصالات حول العالم، وخاصةً في ما يتعلّق بتأمين المنازل وحمايتها من السرقات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتعكف زين حالياً على تصميم خطط جديدة لتتوائم مع هذه التحولات الرقمية ابتداء مع محفظة Zain Life الجديدة، والتي ستشهد إضافة المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول في المستقبل القريب إضافةً إلى حزمة الخدمات والمنتجات التي تُقدّمها حالياً.

وإلى جانب ما تقدمه محفظة Zain Life من حلول في مجال الترفيه الرقمي، وخاصةً مجال الألعاب الإلكترونية بتقنية الواقع الافتراضي من خلال جهاز PlayStation VR من شركة Sony العالمية، فإنها تعزز أيضا من تحسين تجربة العملاء، وذلك من خلال فرع زين الذكي الذي يعتبر أحد أبرز الحلول المُبتكرة، وهو أول جهاز رقمي للخدمة الذاتية من نوعه تُطلقه شركة اتصالات في الكويت، حيث يُقدّم خدمات جديدة كليا لعملاء زين، ويعمل بشكل آلي من خلال تكنولوجيا متطورة من غير الحاجة لوجود موظّف، مما يُقدّم للعميل تجربة مميزة وسلسة لإتمام المعاملات بسرعة وسهولة.

ويتميز فرع زين الذكي بعدد من الخصائص الذكيّة التي تُتيح للعميل فرصة إجراء المعاملات التي لم تكُن متوفّرة سابقاً بأجهزة الدفع الآلي التقليدية، وذلك من خلال واجهة مُستخدم متطوّرة وذكيّة، حيث يتعرّف الجهاز على وجه العميل من خلال خاصية تمييز الوجه Face Recognition، ويقوم بمطابقة وجه العميل مع صورته في البطاقة المدنية عند إدخالها من قبل العميل ليتأكد من هويته، وبالتالي إتاحة مجموعة أوسع وأشمل من الخدمات التي كانت تتوفّر في الأفرع التقليدية التي تستدعي وجود موظف فقط، وهو الأمر الذي يُقدّم لعملاء زين أفضلية لإتمام معاملاتهم بشكل أفضل.

وتسعى زين إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط هذه المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الصحيح والدقيق لاحتياجات عملائها، وهي مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.