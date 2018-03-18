"زين" توفر جهازي Galaxy S9 وGalaxy S9+

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:40 18/03/2018 حدث بتاريخ: 11:49 18/03/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن توفيرها لأجهزة Galaxy S9 وGalaxy S9+ الجديدة كلّياً، وهي أحدث إصدارات شركة Samsung العالمية، والتي تم تصميمهما لإعادة صياغة مفهوم تجربة التواصل مع العالم المحيط بنا ومشاركة أجمل اللحظات مع الآخرين.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها تُقدّم الجيل الجديد من هواتف Samsung وهي تعلم مدى شغف قاعدة عملائها – الأكبر في الكويت - بأحدث وأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا حول العالم، حيث تتميز أجهزة Galaxy الجديدة كُلّياً بشاشة عرض مُنحنية بتقنية Super AMOLED وكاميرا ثورية تحتوي على عدسات بفتحة مزدوجة متحركة، مما يُعيد صياغة مفهوم وسائل التواصل مع الآخرين من خلال التقاط صور لا مثيل لها.

وأضافت زين أنه يمكن لعملاء الدفع الآجل الحصول على جهاز Galaxy S9 الجديد ضمن مجموعة متنوعة من الباقات المرنة، وذلك ابتداءً من 34 د.ك شهرياً فقط تشمل إنترنت 4G LTE بسعة 500 جيجابايت و5000 دقيقة محلّية، حيث تحرص الشركة على توفير العديد من الخيارات لعملائها بما يتناسب مع طموحاتهم واحتياجاتهم العملية والشخصية.

وتم تزويد أحدث هواتف مجموعة Galaxy الذكية بأفضل التصاميم المبتكرة والتقنيات المتطورة التي تشتهر بها علامة Samsung، حيث تم تصميم الهاتفين الجديدين لإعادة صياغة مفهوم وسائل التواصل مع الآخرين والتعبير عن أنفسنا بوسائل أكثر ذكاءً من خلال الصور ومقاطع الفيديو والوجوه التعبيرية الفريدة، كما يتميز الهاتفان الجديدان باحتوائهما على الكاميرا الأكثر تقدماً من Samsung في عالم الهواتف الذكية مع عدسات بفتحة مزدوجة متحركة لتوفير تجربة تصوير مثالية حتى في بيئات الضوء المنخفض، ويوفر الهاتفان خصائص مبتكرة جديدة تشمل وضعية تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة جداً والوجوه التعبيرية المخصصة بتقنية الواقع المعزز (AR) لضمان عدم تفويت المستخدمين أي لحظة وتعزيز نمط حياتهم اليومية بهاتف فائق الذكاء.

وتحتوي الأجهزة الجديدة على مجموعة من المميزات التنافسية التي تجعلها ضمن الهواتف الذكية الأكثر تطوراً في السوق، منها شاشة Infinity منحنية من الجانبين بتقنية Super AMOLED، ومعالج ثماني النواة، وتصميم مقاوم للمياه IP68، وكاميرا خلفية ثورية فائقة السرعة مع عدسات بفتحة مزدوجة متحركة، وسماعات بتقنية Stereo، والعديد من الخصائص المتطورة الأخرى.

وأشارت زين إلى أنها تسعى جدياً إلى دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث المنتجات والخدمات المبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء واستجابة توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة الاتصالات الأكثر ريادة في الكويت على شبكتها الأكثر تطوراً.

وذكرت الشركة أنها تعمل باستمرار على تطوير كافة خدماتها لتواصل جهودها نحو طرح أحدث الخدمات للمحافظة على المكانة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، مؤكدة أنها عند وعدها دائما بتقديم حلولاً عملية لأسلوب حياة عملائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي.