"زين" تُطلق Zain Life وتزوّد عملائها بسمات "الحياة الذكيّة"

الروضان والغربللي والمرزوق والخشتي والسيد خلال المؤتمر الصحافي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:38 13/03/2018 حدث بتاريخ: 16:38 13/03/2018

أطلقت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت علامة Zain Life التجارية الجديدة كُلّياً، والتي تضم محفظة واسعة من الخدمات والحلول المُبتكرة والمرنة في مجالات أمن المنازل، والترفيه الرقمي، وتحسين تجربة العملاء.

وجاء الإعلان عن إطلاق علامة Zain Life الجديدة على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة في مقرّها الرئيسي في الشويخ، والذي شهد حضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا نوّاف الغربللي، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول حمد المرزوق، والمدير التنفيذي للتسويق معتز السيد، والمدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات وليد الخشتي، حيث صاحب المؤتمر عرضاً تجريبياً حيّاً للخدمات والحلول التي تقدمها محفظة زين الجديدة، والتي صُممت خصّيصاً لتُواكب ريادة زين في التحوّل الرقمي بالسوق الكويتي.

وأوضحت الشركة خلال فعاليات المؤتمر أن إطلاق علامة Zain Life الجديدة يأتي في إطار خططها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى تعزيز توجهاتها المستقبلية نحو مجالات التحوّل الرقمي، حيث تُقدّم المحفظة حلولاً وخدمات غير مسبوقة في مجالات المنازل الذكية من خلال حلول وأجهزة أمن المنزل الذكية، بالإضافة إلى أحدث ما توصّلت إليه مجالات الترفيه الرقمي من خلال جهاز PlayStation VR للألعاب الإلكترونية بتقنية الواقع الافتراضي، وفي مجال تحسين تجربة العملاء من خلال فرع زين الذكي الجديد كلّياً الذي يُعتبر أول جهاز رقمي للخدمة الذاتية من نوعه تُطلقه شركة اتصالات في الكويت.

وقالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت " نُدشّن اليوم العلامة التجارية Zain Life وهي محفظة خدمات رقمية مرنة تتضمن خدمات متعددة ومبتكرة للمساهمة في صنع المستقبل الرقمي والحياة الذكية لقطاعي الأفراد و الأعمال الخاصة استكمالاً لريادة زين في السوق الكويتي وفي المنطقة".

وأضافت الروضان بقولها " سوف نقوم بإثراء علامتنا التجارية Zain Life بشكل مستمر خلال هذا العام والسنوات القادمة لتتضمن المزيد من الخدمات الذكية في مجالات التعليم والصحة والترفيه والتطبيقات الذكية الأخرى التي تهدف لتمكين الشباب ".

وأوضحت الروضان " بدأت زين رحلة التحول الرقمي مُنذ سنتين، وكان أول ثمارها مشاركة القطاع العام في تنفيذ مشروع العدّادات الذكية مع وزارة الكهرباء والماء، فنحن نعتبر أنفسنا شريكاً فعّالاً في صنع مستقبل الحياة الذكية في الكويت، وتمكين المجتمع من خلال تطويع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الأشياء ".

وبينت الروضان بقولها " إن عملائنا من الأفراد وقطاعات الأعمال في السوق الكويتي لديهم وعي وتطلع دائم لتجربة حلول ذكية، ولذلك فقد حرصنا في تصميم الباقة الأولى من إطلاق علامتنا التجارية Zain Life أن نطوّع التحول الرقمي لتطوير تجربة خدمة العملاء وجعلها أكثر سهولة ومرونة وكذلك عدداً من تطبيقات المنزل الذكي ".

وأشارت الروضان إلى أن استراتيجية زين ترتكز حول ريادة التحول الرقمي وتمكين المجتمع من الاستمتاع بأسلوب حياة أكثر ذكاءً دون الحاجة للتقيّد بمكان أو زمان محدد، وتطويع التكنولوجيا الحديثة وخبرة زين العريقة لتحقيق حياة سهلة ومرنة وأكثر فعالية، فهي شريك فعّال في صنع مستقبل الحياة الذكية في الكويت.

ويعد قطاع المنازل الذكية واحداً من القطاعات الرئيسية في عملية التحوّل الرقمي التي تقوم بها شركات الاتصالات حول العالم، وخاصةً في ما يتعلّق بتأمين المنازل وحمايتها من السرقات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتعكف زين حالياً على تصميم خطط جديدة لتتوائم مع هذه التحولات الرقمية ابتداءً مع محفظة Zain Life الجديدة، والتي ستشهد إضافة المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول في المستقبل القريب إضافةً إلى حزمة الخدمات والمنتجات التي تُقدّمها حالياً.

وتشتمل علامة Zain Life التجارية على حزمة من أجهزة أمن المنازل الذكية، والتي توفّر تجربة أمان فريدة من نوعها للمنزل، وذلك من خلال مجموعة من حلول المراقبة التي تقوم بإبلاغ المُستخدم فور رصد أي حركة غير طبيعية، وتشمل كاميرا مراقبة ذكية، ومستشعر الحركة، ومستشعر حركة الباب/النافذة، وكاشف الدخان الذكي، والتي يتم التحكم بها جميعها عبر تطبيق خاص في الهاتف.

وتقوم كاميرا المراقبة الذكية بإعلام المستخدم فور رصد أي حركة غير طبيعية أو عند صدور أي صوت داخل المنزل عند عدم تواجده، وذلك من خلال إرسال تنبيه فوري على هاتفه الذكي أينما كان، وبإمكانها تسجيل الڤيديو بدقّة 720p، بالإضافة إلى العمل بتقنية HD في الوضع الليلي، وإمكانية رصد وإرسال الصوت عبر الكاميرا نفسها، هذا بالإضافة إلى إمكانية مُشاهدة بث مُباشر عبر الهاتف الذكي في أي وقت ومن أي مكان.

وتضم حزمة أجهزة أمن المنزل الذكية أيضاً أجهزة استشعار الحركة، والتي يمكنها رصد أي حركة داخل المنزل بمجرد مرور الأشخاص أمامها، وإبلاغ المستخدم فوراً عن طريق إرسال تنبيه على هاتفه الذكي، ويمكن للعميل وضعها في أي منطقة في المنزل حسب الرغبة، بحيث يُمكن رصد حركة الأطفال عند دخولهم إلى الأماكن الخطرة كالمطبخ أو السرداب على سبيل المثال، هذا بالإضافة لأجهزة الاستشعار الخاصة بالأبواب والنوافذ، والتي يمكنها رصد وإبلاغ المستخدم فور فتح أي أبواب أو نوافذ أو كسرها بالقوة عند عدم وجوده في المنزل، مما يُضفي خاصية إضافية من الأمان والحماية لنقاط الدخول والخروج الخاصة بالمنزل.

وبالإضافة إلى كاميرا المراقبة الذكية وأجهزة الاستشعار، فإن حزمة أجهزة أمن المنزل الذكية التي تُقدّمها محفظة Zain Life تضم أيضاً كاشف الدخان الذكي، والذي يقوم بكشف دخان الحرائق داخل المنزل فوراً وإصدار تنبيه صوتي للتحذير من وقوع الحريق، وهو يتفوّق على أجهزة كشف الدخان التقليدية من خلال ميزة إرسال تنبيه على الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم فور رصد الدخان في حال لم يكن متواجداً في المنزل، مما يُعطيه الوقت الكافي للتعامل مع الحريق قبل اندلاعه بشكل أكبر لحفظ الأرواح وتقليص الخسائر المادية قدر المُستطاع.

والجدير بالذكر أن محفظة Zain Life تُقدّم حلولاً في مجال الترفيه الرقمي، وخاصةً مجال الألعاب الإلكترونية بتقنية الواقع الافتراضي من خلال جهاز PlayStation VR من شركة Sony العالمية، والذي يقوم بأخذ المُستخدم إلى العالم الافتراضي من خلال تقنية ثورية أشبه بالخيال، ويتميز الجهاز الذي يتم وضعه على العينين بشاشة OLED بحجم 5.7 إنش، وتقنية الرؤية بزاوية 360 درجة، مما يضع اللاعب في العالم الافتراضي، وهو مزوّد بأجهزة استشعار بتقنية 3D لرصد حركة المستخدم وترجمتها إلى داخل اللعبة.

وإلى جانب مجالي المنزل الذكي والترفيه الرقمي، فإن Zain Life تُغطّي أيضاً مجال تحسين تجربة العملاء، وذلك من خلال فرع زين الذكي الذي يعتبر أحد أبرز الحلول المُبتكرة التي تندرج تحت محفظة Zain Life، وهو أول جهاز رقمي للخدمة الذاتية من نوعه تُطلقه شركة اتصالات في الكويت، حيث يُقدّم خدمات جديدة كُلّياً لعملاء زين، ويعمل بشكل آلي من خلال تكنولوجيا متطوّرة من غير الحاجة لوجود موظّف، مما يُقدّم للعميل تجربة مميزة وسلسة لإتمام المعاملات بسرعة وسهولة.

ويتميز فرع زين الذكي بعدد من الخصائص الذكيّة التي تُتيح للعميل فرصة إجراء المعاملات التي لم تكُن متوفّرة سابقاً بأجهزة الدفع الآلي التقليدية، وذلك من خلال واجهة مُستخدم متطوّرة وذكيّة، حيث يتعرّف الجهاز على وجه العميل من خلال خاصية تمييز الوجه Face Recognition، ويقوم بمطابقة وجه العميل مع صورته في البطاقة المدنية عند إدخالها من قبل العميل ليتأكد من هويته، وبالتالي إتاحة مجموعة أوسع وأشمل من الخدمات التي كانت تتوفّر في الأفرع التقليدية التي تستدعي وجود موظف فقط، وهو الأمر الذي يُقدّم لعملاء زين أفضلية لإتمام معاملاتهم بشكل أفضل.

وتشمل خدمات فرع زين الذكي مجموعة واسعة من الخدمات أبرزها خدمة تبديل الشريحة، وهي المرة الأولى التي يُقدّمها جهاز ذكي ذاتي الخدمة من هذا النوع، بحيث يمكن للعميل تقديم طلب بدل فاقد للشريحة فوراً واستلامها من الجهاز مباشرةً من غير الحاجة لزيارة الأفرع، هذا بالإضافة لخدمات إعادة تعبئة الرصيد، ودفع الفواتير، وإدارة الحساب، وشراء الأجهزة من خلال فرع زين الإلكتروني، وغيرها.

وتسعى زين إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط هذه المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الصحيح والدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.

وإذ أكدت زين أنها تتطلع دائماً إلى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في كافة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، فإنها أوضحت في ذات الوقت أنها ترسخ من خلال إطلاق هذه العلامة التجارية سعيها الدائم نحو مواكبة تطلعات عملائها بمختلف فئاتهم العمرية، موضحةً أنها ستظل تفي دائما بوعودها بتوفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات.

تُباع حزمة Zain Lifeلأجهزة المنزل الذكي بسعر 2.5 د.ك شهرياً مع الحاجة لوجود باقة بيانات فعّالة لا تقل عن 10 د.ك شهرياً، للمزيد من المعلومات يرجى زيارة kw.zain.com/life