بنك الكويت الوطني أفضل بنك في الكويت على الاطلاق للخدمات المصرفية الخاصة للعام 2018

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:23 11/03/2018 حدث بتاريخ: 16:31 11/03/2018

اختارت مجلة "يوروماني" العالمية المتخصصة بنك الكويت الوطني "أفضل بنك في الكويت على الاطلاق في الخدمات المصرفية الخاصة" للعام 2018، وذلك في استبيانها السنوي لآراء مئات المحللين والخبراء حول أفضل بنوك العالم في هذا المجال، متفوقاً على أبرز البنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية في مجال الخدمات المصرفية الخاصة.

وتسلم مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الكويت الوطني السيد/ مالك خليفه الجوائز في احتفال خاص أقامته "يوروماني" على شرف البنوك الفائزة في العاصمة البريطانية لندن، وهي جائزة "أفضل بنك في الكويت على الاطلاق في الخدمات المصرفية الخاصة"، جائزة "أفضل بنك لخدمة عملاء ذوي الملاءة المالية العالية في الكويت"، جائزة أفضل إدارة أصول، جائزة أفضل خدمات مالية عائلية، جائزة أفضل عملاء دوليين، جائزة أفضل قدرات مصرفية استثمارية وجائزة أفضل قدرات مصرفية تجارية في الكويت.

وقال خليفه "إن اختيار بنك الكويت الوطني كأفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة المتكاملة في الكويت، متفوقاً على بنوك ومؤسسات مالية محلية وعالمية بارزة، يعكس موقعه الريادي في السوق المصرفية متمثلاً بقوته المالية وتصنيفاته المرتفعة ولاسيّما ثقة العملاء المستمرة به وبخدماته ومنتجاته الاستثمارية، مؤكداً أن بنك الكويت الوطني يبقى علامة فارقة في السوق المصرفية ورائداً في مجال جودة الخدمة من خلال سعيه الدائم إلى طرح المنتجات والأدوات الاستثمارية المتطورة وتعزيز أوثق العلاقات بعملائه.

وأوضح خليفه أن امتلاك بنك الكويت الوطني لأوسع شبكة فروع محلية وعالمية وتواجده في أهم عواصم المال والأعمال حول العالم يضعانه في موقع متقدم لتوفير أفضل الحلول المصرفية والاستثمارية الخاصة لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية وتطوير منتجات متنوعة تغطي أكثر من سوق حول العالم بما يتناسب مع طبيعتهم الاستثمارية وملاءتهم المالية ويحقق مصلحتهم.

وأعرب خليفه عن شكره وامتنانه لما يوليه عملاء الوطني من ثقة كبيرة للبنك ولما يبذله فريق الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الوطني من جهود، وكان لهما الدور الأكبر في تمكين البنك من إحراز هذا اللقب من جديد.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلة يوروماني البريطانية المتخصصة في عالم الأعمال المصرفية العالمية وأسواق رأس المال، تنظم سنوياً هذا الاستبيان في مجال إدارة الثروات ليشمل أكثر من 60 بلداً حول العالم. وتعتمد جوائز هذا الاستبيان على استطلاع آراء المختصين في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، إلى جانب اعتمادها معايير أخرى للمؤسسات المرشحة مثل الأصول المدارة، ونسبة العملاء إلى مديري العلاقات، ومجموعة الخدمات التي يتم توفيرها. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع يورومانيwww.euromoney.com

ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية بين بنوك الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد أند بورز" التي تجمع على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثانية عشر على التوالي.

ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.