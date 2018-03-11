"زين" تدخل في شراكة مع "Apigate " لإطلاق منصة واجهات برمجة التطبيقات "API"

مسؤولي زين وApigate في المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة MWC في برشلونة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:32 11/03/2018 حدث بتاريخ: 11:56 11/03/2018

أعلنت مجموعة زين أنها دخلت في شراكة استراتيجية مع شركة Apigate – احدى الشركات التابعة لمجموعة Axiata Digital – وهي الشراكة التي ستبني على أساسها واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بعمليات شركاتها التابعة، كما أنها ستوفر لقاعدة عملائها خدمات (API).

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن هذه الشراكة التي تشكلت حديثا ستسمح لشركة Apigate بأن توفر محور تمكين رقمي لدعم محور واجهات برمجة التطبيقات الخاص بها، فضلا عن توفير ربط بين المحاور لمنصات واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بعمليات زين، وذلك من أجل تسهيل تحقيق تكامل تقني وتجاري ومالي موحد.

وكشفت زين التي تملك وتدير 8 شبكات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن هذه الشراكة ستؤدي إلى تمكين شركاتها بطرح ونشر خدماتها بشكل أسرع، كما أنها ستساعد على تعزيز الموارد المالية، مبينة أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في توفير الخدمات لعدد من الشركات العاملة الموجودة في نطاق تواجد عملياتها.

وبينت المجموعة أنها بموجب اتفاق الشراكة هذا ستسعى مع شركة Apigate إلى استكشاف مزيد من فرص الأعمال ذات المصالح المشتركة إلى جانب تفعيل وتطوير التعاون في ما بينهما على صعيد الفرص السوقية الممكنة، وكبداية، ستقوم مجموعة زين بإطلاق منصة واجهة برمجة التطبيقات من خلال مرحلة تجريبية في كل من الكويت والسعودية، ومن ثم ستقوم بتوسعة نطاقها تدريجيا إلى شركاتها التابعة.

وإذ تأسست محفظة أعمال Apigate بهدف دعم نمط الحياة الرقمية المتزايد في الأسواق العالمية، فإن تلك المحفظة تتألف حاليا من 26 علامة تجارية رقمية تركز وتتمحور حول الخدمات المالية الرقمية (كالمحافظ الإلكترونية، والتحويلات الإلكترونية، والتأمين المصغر، والإقراض المصغر)، والإعلان الرقمي، إلى جانب الخدمات المتمحورة حول "واجهات برمجة التطبيقات (API).

وكانت مجموعة زين أعلنت مؤخرا خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف النقالة عن إطلاق منصة "واجهة برمجة التطبيقات" (API) الخاصة بها، وذلك بهدف الربط بين شتى شركاتها التابعة في أسواق المنطقة من خلال منصة موحدة، مستفيدة في ذلك من منصة واجة التطبيقات " Apigee Edge " الخاصة بشركة "غوغل"، ومن خلال هذا التوجه لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها، فإن مجموعة زين تزيل بذلك عائقا كبيرا من أمام تطوير الشراكات الرقمية الجديدة على مستوى العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة زين سكوت جيجينهايمر " التكنولوجيا هي عنصر تمكين أساسي لبناء قائمة عريضة من الاختيار والتفاضل في تقديم الخدمات، وهو الأمر الذي نعتمد عليه في توجهاتنا الاستراتيجية لدفع عجلة طموحنا اتجاه ضمان تجربة عملاء فائقة ومتميزة ".

وأضاف جيجنهايمر قائلا " نحن نؤمن بأن نهجنا الأخير في تبني واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا ودخولنا في شراكات مع كيانات ومؤسسات مرموقة عالميا مثل Apigate ، هو أمر سيساعدنا في دفع خدماتنا إلى مستويات أفضل، وفي الوقت ذاته سيساعدنا في تطوير خدماتنا الرقمية ".

وأوضح جيجينهايمر قائلا " من المتوقع لهذه المبادرة أن تجلب لنا في مجموعة زين مزيدا من السلاسة والمرونة، بينما نسعى إلى اقتناص فرص سوقية جديدة، وهو الأمر الذي يسهم في تسريع الابتكار وتوسيع نطاق تدفقات الإيرادات".

ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة Axiata Digital محمد خير الدين عبد الله " نحن متحمسون جدا إزاء هذه الشراكة، خصوصا وأنها جاءت مع شريك بحجم مجموعة زين، فهذه الخطوة تمثل علامة فارقة بالنسبة لنا في مجال أعمال واجهات برمجة التطبيقات، حيث أنها ستسهم في جلب قيمة ذات أمد أطول للعملاء ".

ومن المرتقب لبرنامج واجهة برمجة التطبيقات (API) أن يوفر فرصا للاعبين الرقميين الكبار ولمطوري البرمجيات الأفراد على حد السواء كي يصبحوا قادرين على إطلاق خدمات موجهة إلى عملاء مجموعة زين خلال مدد زمنية أقصر، وفي الأوقات المناسبة، وبفضل توافر واجهة تمكين المصادر المفتوحة الرقمية في كل واحدة من شركاتها التابعة، فإن مجموعة زين ستكون قادرة على أن توفر لمزودي خدمات الإنترنت ومشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة وعملائها بمجموعة واسعة من الخدمات المتميزة المبتكرة.

يذكر أن هاتين الاتفاقيتين الشاملتين مع Apigate و Apigee ستسهمان في تدعيم جهود مجموعة زين على صعيد مواصلة الاستفادة من العمليات الخاصة بشركة FOO الرئدة في مجال تطوير الحلول الرقمية، والتي تمتلك زين حصة استراتيجية فيها، وقد لعبت الخبرة التي تمتلكها في مجال تطبيق وإدارة هذه المنصة دورا حاسما ومهما في تطوير "واجهة برمجة التطبيقات" (API) كما ستسهم FOOفي مواصلة نشر منصة تلك الواجهة وخدماتها الرقمية في أسواق الشرق الأوسط.