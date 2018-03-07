"زين" تستضيف عملائها من روّاد الأعمال في مقرّها الرئيسي بالشويخ

إيمان الروضان وحمد المروزق خلال الفعالية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:14 07/03/2018 حدث بتاريخ: 16:17 07/03/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن استضافة عملائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التغذية والمطاعم بمقرها الرئيسي في الشويخ على مدار أسبوع كامل، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي في الشركة إيمان الروضان والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول حمد المرزوق.

وبينت الشركة في بيان صحافي أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملتها التسويقية الجديدة التي أطلقتها مؤخراً للشركات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "درب النجاح.. نعرفه زين"، والتي تقدّم من خلالها باقات ومزايا وحلول متعددة من شأنها تسهيل وإثراء الأعمال، حيث أتاحت الفرصة لعملائها الجدد في قطاع التغذية والمطاعم لعرض خدماتهم ومنتجاتهم على موظفي زين في مقر الشركة على مدار أسبوع كامل، وذلك كجزء من حرصها للمساهمة في تنمية مجالات الابتكار والإبداع لديهم.

وقال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق: " إن توجهنا اليوم يتمركز حول دعم هذه الشريحة المهمة من المجتمع الكويتي وهي شريحة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصةً أنها تحظى بدعم واهتمام الجميع في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، وهو دورنا كشركة وطنية رائدة أن نُقدّم لهم الدعم لكي يتميزوا في بيئة الأعمال ".

وأضاف المرزوق: " لقد اخترنا شعار "درب النجاح.. نعرفه زين" لكي نبعث رسالة مهمة وهي أننا نُدرك جيداً دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي تُمثّل جُزءاً كبيراً من قنوات الإنتاج في الدولة، كما أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأدوات الرئيسية التي تدفع بجهود التنمية، ولهذا فنحن نفخر أن نكون شركائهم الرئيسيين في مسيرة النجاح ".

وأوضح المرزوق قائلاً: " ارتأينا من خلال هذه المبادرة أن نقوم بتعريف موظفينا بالشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التغذية التي نخدمها كعملاء لدينا في " زين أعمال "، ونتمنى لهم كل التوفيق في مسيرتهم نحو النجاح، ونأمل أن نقوم بتنظيم مبادرات مماثلة مُستقبلاً لقطاعات أخرى وعلى نطاق أوسع ".

وكشفت زين أن الخدمات الجديدة توفّر العديد من المميزات التي تتناسب مع طبيعة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من ضمنها الباقات الصوتية والإنترنت للدفع الآجل مع مميزات محلية ودولية مع أجهزة ذكية، بالإضافة إلى خدمة حلول الاتصالات الموحّدة Hosted Collaboration Solution بدعم من شركة Cisco، وخدمة الاتصال اللاسلكي ذات النطاق الواسع Wireless Fixed Broadband بدعم من شركة Mada، وخدمة التجوّل الافتراضي Google Street View عن طريق خرائط شركة Google.

وأوضحت الشركة أنه بإمكان أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاختيار من ضمن العديد من الباقات الصوتية للدفع الآجل التي تتميّز بتوفير الاتصال مجاناً ضمن أفراد الشركة، وسهولة التحكّم بتكاليف الشركة مع خدمة Hybrid، والخدمات الدولية والتجوال، بالإضافة إلى الحصول على أفضل الأجهزة الذكية ومن ضمنها جهاز Samsung DeX الذي يوفّر مميزات الكمبيوتر عن طريق أجهزة Samsung المختارة مع حريّة التنقل، وكذلك الاختيار من ضمن باقات الإنترنت للدفع الآجل مع الحصول على أجهزة الإنترنت والأجهزة اللوحية الذكية.

وبينت زين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانها الآن وعبر خدمة حلول الاتصالات الموحدة (HCS) التي توفّر التحكم بخدمات الاتصالات الصوتية والمرئية عن طريق خدمات المعلومات السحابية، تعزيز قنوات التواصل والتفاع لديها بين الموظفين بمرونة وسهولة، وذلك عبر أجهزةCisco الرائدة في قطاعات الأعمال المختلفة.

وأضافت الشركة أنها توفر أيضاً خدمة الاتصال اللاسلكي ذات النطاق الواسع، وهي إحدى حلول الاتصالات المتقدمة عبر الإنترنت من نقطة اتصال إلى عدّة نقاط اتصال أخرى (P2MP) والتي تعد من أفضل وسائل الاتصال اللاسلكي للشركات التي لديها وجهات ومواقع متعددة، هذا بالإضافة إلى خدمة التجوّل الافتراضي للشركات عن طريق خرائط Google عبر صور بانوراميّة بدرجة 360، حيث تتيح للعملاء سهولة القيام بجولة افتراضية مما يضاعف الاهتمام والزيارات للشركة.

وأفادت زين أنه مع سرعة التطور التكنولوجي زادت معدلات تغير التقنية الإنتاجية المستخدمة في هذه الشركات، ولهذا فإنها سعت جاهدة إلى توفير العديد من المزايا التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة وسد احتياجاتها مع هذه التطورات التكنولوجية في بيئة الأعمال.

الجدير بالذكر أن زين من المؤسسات الوطنية التي تدرك أهمية الدور الذي تقوم به المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز خطوط الانتاج في الدولة، وانطلاقا من هذا، فهي تدعم المُبادرين من روّاد الأعمال، كما تسعى دائما إلى توفير مجموعة متنوعة من أحدث العروض والخدمات المبتكرة، بالإضافة إلى المُشاركة في المبادرات التي تُسهم في تنمية مجالات الابتكار والإبداع.