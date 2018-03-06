"زين" توقع مذكرة تفاهم مع "هواوي" لتوسيع نطاق التركيز على التحول الرقمي وتطوير المواهب

بدر الخرافي وجو بينغ مع مسؤولي الإدارة التنفيذية في زين وهواوي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:25 06/03/2018 حدث بتاريخ: 18:44 06/03/2018

وقعت مجموعة زين مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تكنولوجيز لتوسيع نطاق التركيز على التحوّل الرقمي وتطوير المواهب، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة MWC في برشلونة.

وأوضحت زين أن مراسم توقيع الاتفاقية جاءت بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي، وجو بينغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، وهي ستؤسس لبناء فريق ابتكار مشترك بين الطرفين من أجل استكشاف فرص التعاون في مجالات التحوّل الرقمي، وتوحيد خبراتهما في سبيل تحقيق تقدم في مجال اختبار ونشر تقنيات الجيل الخامس، بالإضافة إلى نشر وتطبيق حلول مرنة وجاذبة بهدف إثراء سوق مشروعات الأعمال كالمدن الذكية، والخدمات الرقمية.

وكشفت المجموعة التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن مذكرة التفاهم ستركز على عنصر الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، إذ ستتعاون مع شركة هواوي عن قرب من أجل تحقيق وتنفيذ خطة لتطوير الشباب الموهوبين وإدماجهم في بيئة الأعمال، وهو الأمر الذي يشكل مجال تركيز رئيسي في الوقت الذي تواصل التقنيات الجديدة فيه نموها وانتشارها.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر الخرافي في تعليقه على الاتفاقية " إن هدفنا دائما في مجموعة زين هو ضمان استمتاع عملائنا بتجربة اتصالات عالمية الطراز، والاستفادة من المنتجات والحلول الأكثر تطورا في تكنولوجيا المعلومات".

وأضاف الخرافي قائلا " ستساعدنا شراكتنا الاستراتيجية مع هواوي في تعزيز إمكاناتنا في المجتمع الرقمي، كما أنها ستعزز من أوجه التعاون في مجالات الابتكار، بالإضافة إلى أنها ستحفز من جهودنا في أن نصبح شركة رائدة في مجال الخدمات الرقمية على المستوى الإقليمي، وأن نكون مؤسسة تفي بوعودها في تعزيز أساليب الحياة المبتكرة لقاعدة العملاء من الأفراد والمؤسسات".

وأوضح الخرافي قائلا " كما سيركز هذا التعاون بين الطرفين على استغلال الفرص الهائلة في قطاع المشاريع، والخدمات السحابية، وفرص المحتوى الرقمي، والتي تمثل المجالات الرئيسية للنمو أمام خططنا وعملياتنا ".

ومن ناحيته قال جو بينغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي " نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع مجموعة زين، فمن الضروري جدا للأشخاص وللمؤسسات أن تتاح لهم امكانية الوصول إلى بنية اتصالات تحتية ذكية وسلسة، وذلك من أجل أن يبقوا قادرين على التنافس في عالم يعتمد بشكل متزايد على الحلول الرقمية".

وأضاف بينغ قائلا " نأمل من خلال هذه الشراكة مع مجموعة زين، أن نتمكن من تزويد منطقة الشرق الأوسط بالبنية التحتية الأكثر ابتكارا من الناحية التكنولوجية، فضلا عن تطوير أطقم المهارات الرقمية لدى قادة المنطقة في المستقبل".

الجدير بالذكر أن هذه ليست أول مبادرة تعاون بين مجموعة زين وشركة هواوي، فعلى مستوى المنطقة، دأبت الشركتان منذ سنوات على تدعيم شراكتهما الاستراتيجية من خلال مبادرات تكنولوجية مشتركة متنوعة، وفي العام 2016، وقعت الشركتان اتفاقية استراتيجية تسعى إلى تعزيز كفاءة شبكات الاتصالات من خلال حلول وبرمجيات NFV/SDN بحلول العام 2020، وفي مايو 2017، عقدت الشركتان "قمة زين-هواوي MBB" السنوية الرابعة تحت عنوان "تطوير شبكات الجيل الرابع وصولا إلى الجيل الخامس"، وقد أسفرت تلك القمة عن توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين الطرفين، وهي الاتفاقية التي تبشر بمزيد من التعاون في مجال شبكات الجيل الخامس.

وتملك مجموعة زين سمات تنافسية عالية بين نظرائها في صناعة الاتصالات المتنقلة في أسواق المنطقة، حيث أحرزت تقدما كبيرا في جهودها للوصول إلى نقطة التوحد والتآزر الكامل بين عملياتها المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، معتمدة في ذلك على رصيدها الكبير من الخبرات المتراكمة والمتنوعة، وتعمل زين من خلال خططها الاستراتيجية على مواكبة التحول السريع في صناعة الاتصالات، حيث تؤمن أن شركات الأعمال حتى تبقى قادرة على المنافسة، فإنه يجب عليها أن ترصد وتراقب أحدث التطورات في مجال الإتصالات وأن تطوّع منتجاتها وخدماتها مع مسارات التغيير.