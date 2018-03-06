"زين" الراعي الرئيسي للمؤتمر الدولي الخامس لأطباء الأسرة في منطقة الشرق الأوسط

جانب من تكريم زين في المؤتمر

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:43 06/03/2018 حدث بتاريخ: 12:49 06/03/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن رعايتها لـ "المؤتمر الدولي الخامس لأطباء الأسرة في منطقة الشرق الأوسط"، والذي أقيم في الفترة من 1 إلى 3 مارس الجاري في فندق جميرا شاطئ المسيلة الكويت تحت رعاية معالي وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح وحضور الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) د. إبراهيم هادي.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في افتتاح المؤتمر الذي شهد حضور رئيس اللجنة العليا للمؤتمر د. هدى الدويسان، بالإضافة إلى عدد كبير من الأطباء والمتخصصين المحليين والعالميين في مجالات طب العائلة، حيث أتت رعاية زين تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه دعم المنظومة الصحيّة في الكويت، ولدعم الجهود التي تُسهم في تطوير قطاع الصحّة الكويتي.

وبينت زين أن المؤتمر هدف إلى بحث ومناقشة آخر المستجدات وما توصل إليه عالم الطب في مجال طب العائلة، وأشاد بضرورة تطبيق مبادئ طب العائلة بجودة عالية، وضرورة تحويل وتطوير العيادات الى عيادات العائلة المثالية، وزيادة نسبة أطباء العائلة في دول المنطقة، كما أكد على أهمية إدخال برنامج طب العائلة ضمن مناهج طلبة الطب بجامعة الكويت بصورة مكثفة، مما أكسب المؤتمر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات ومُناقشة آخر التطورات التي وصل إليها الطب حول العالم.

ونوّهت الشركة أنها مستمرة في تعزيز جهودها التي تصب في خدمة المجتمع وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الصحية القيّمة مثل حملات التبرع بالدم وحملة التوعية بسرطان الثدي وغيرها لتشجيع أفراد المجتمع على الارتقاء بأسلوب حياتهم عن طريق دعم الفعاليات والنشاطات الصحية، وهو ترجمة فعلية لاستراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وتؤكّد الشركة على نجاح الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحّي في الدولة، ومنها وزارة الصحة وبنك الكويت المركزي للدم ومستشفى السلام الدولي ومركز دسمان للسكري وغيرها، حيث لن تدّخر الشركة جُهداً للمساهمة في خدمة المجتمع وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الطبية المختلفة.

وأوضحت زين أن رعايتها لهذا المؤتمر وغيره من المبادرات المماثلة ما هو إلا ترجمة فعلية لاستراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في المجالات الصحية، حيث تقوم الشركة وبشكل دوري بتكثيف حملاتها لنشر الثقافة الصحية في المجتمع بأحدث الوسائل والطرق للوقاية من الأمراض وتفاديها، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الطبية العامة والخاصة في الكويت بهدف المساهمة في رفع الوعي الصحي في المجتمع.

الجدير بالذكر أن المنظمة العالمية لأطباء الأسرة (ونكا) هي منظمة غير ربحية تأسست في عام 1972 من قبل المنظمات الأعضاء في 18 بلداً، ولديها الآن 118 عضو في 131 بلداً وإقليماً مع عضوية حوالي 500,000 طبيب متخصص بطب الأسرة، كما تغطي المنظمة أكثر من 90 في المئة من سكان العالم.