"كي جي ال": عقدين بقيمة تقارب 2 مليار دولار مع الجيش الامريكي

كي جي ال

كتب بواسطة: %s المحرر الاقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 21:26 05/03/2018 حدث بتاريخ: 21:27 05/03/2018

أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل حصول شركتين تابعتين لها بعقود توريد مع الجيش الأمريكي بقيمة تصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار، حيث أن أحدى شركاتها التابعة والتي تمتلك فيها نسبة قدرها 97% وهي شركة كي جي ال للنقل قد فازت بعقد الهيفي ليفت 8 مع الجيش الأمريكي والخاص بأعمال النقل بمناطق الخليج العربي والعراق والأردن وتبلغ قيمة الحد الأعلى 550 مليون دولار بما يعادل تقريباً (164 مليون دينار كويتي)، مدة العقد خمس سنوات تبدأ من مارس 2018.

كما وقعت شركة كي جي ال للخدمات الغذائية في وقتاً سابق، احدى الشركات التابعة لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل كي جي ال والتي تملك فيها 99%، عقد المورد الرئيسي مع الوكالة اللوجستية الأميركية بقيمة تصل إلى 1,380 مليار دولار لمدة 24 شهرا قابلة للزيادة إلى 60 شهرا يتم بموجبه توفير المواد الغذائية وتقديم الخدمات اللوجستية للجيش الأمريكي في الكويت والعراق والأردن.

ومن هذا الجانب قال الرئيس التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال في شركة رابطة الكويت والخليج للنقل كي جي ال سام خطيب أن الشركة مزود رائد في مجال المواصلات والنقل والإمداد والخدمات المتكاملة و إدارة سلسلة التوريد بالشرق الأوسط، و إدارة الموانئ والشحن والتفريغ على الصعيدين الإقليمي والدولي، منذ تأسيس الشركة في عام 1956م أي أكثر من 60 عاماً من الخبرة.

وأكد خطيب أن عقد المورد الرئيسي يعد الخامس الذي تمنحه وكالة الدفاع اللوجستية الأميركية للشركة وانه على مدى أكثر من عقدين من الزمن تعتبر شركة كي جي ال واحدة من موردي الخدمات اللوجستية الرائدة للجيش الأميركي في الشرق الأوسط.

وتطلع خطيب إلى مواصلة العمل مع الجيش الأميركي لمواجهة التحديات اللوجستية ومهام الجيش الأميركي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، خصوصاً أن الشركة تسعى إلى صنع الثقة المتبادلة مع الجيش الأمريكي وهو عامل لم تحققه شركات منافسة أخرى.

وذكر خطيب أنه على مدى أكثر من 60 عاما تقدم شركة كي جي ال الحلول اللوجستية الشاملة للتجار الدوليين والحكومات والتي في مقدمتهم الحكومة الأميركية والأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.