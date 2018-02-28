"زين" و"إريكسون" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير استخدام شبكات الجيل الخامس و"إنترنت الأشياء"

من اليسار: سيباستيان ماروت نائب رئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة غوغل كلاود ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر الخرافي وهيرويوكي ساتو الرئيس التنفيذي لشركة دوكومو ديجيتال

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:30 28/02/2018 حدث بتاريخ: 12:40 28/02/2018

أعلنت مجموعة زين وإريكسون (المسجلة في ناسداك : إيريك) عن توقيعهما مذكرة تفاهم لتطوير واختبار حالات استخدام مختارة لشبكات تكنولوجيا الجيل الخامس وتقنيات إنترنت الأشياء.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة في برشلونة، حيث يبرز هذا التفاهم المشترك التزام كلا الشركتين بجلب أحدث تقنيات الاتصالات التي توفرها تكنولوجيا الجيل الخامس وما يصاحبها من فوائد وإيجابيات إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتسهم الشراكة الجديدة بين مجموعة زين واريكسون في تعزيز عملية التحول الرقمي في المنطقة، ما يتيح تسريع عملية نشر الخدمات المبتكرة في مجال إنترنت الأشياء خلال السنوات المقبلة، حيث تغطي الاتفاقية الجديدة الأمور المتعلقة بالعروض الفنية، وتعزز التعاون التقني والفني بين الشركتين، إضافة إلى ضمانها انتقال سلس لشبكات زين من تكنولوجيا الجيل الرابع إلى الجيل الخامس.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي في تعليقه على هذه الاتفاقية "نحن ملتزمون في مجموعة زين بتوفير أحدث التقنيات والخدمات لعملائنا، وستفتح تكنولوجيا الجيل الخامس آفاق جديدة من النمو في أسواق المنطقة من خلال توفيرها تطبيقات جديدة ستسهم بتحويل سلوكيات المستهلكين وقطاعات الأعمال".

وأضاف الخرفي قائلا " نسعى إلى إثراء نمط الحياة الرقمية عبر توفير هذه التقنيات الجديدة، والتي ستدعم نمو وتطور الشركات التي نقدم لها الخدمات من خلال خلق فرص أعمال جديدة وهائلة".

ومن جانبها قالت رافية إبراهيم رئيسة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا "نحن نعتقد أن تكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاتها ستوفر إيجابيات ملموسة في العالم الحقيقي، وإننا في اريكسون نتمتع بشراكة استراتيجية طويلة وناجحة مع زين، ويوضح هذا التعاون الجديد التزامنا المستمر بتعزيز تحويل شبكات زين نحو الجيل الخامس، وتمكينها من توفير هذه الفوائد لعملائها عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

الجدير بالذكر أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستسهم في توفير كم هائل من تقنيات وخدمات الاتصال وفتح أسواق جديدة لـ (تقنيات إنترنت الأشياء)، وسيتمكن المستهلكون والشركات من الاستمتاع بتجربة سلسة على أجهزتهم المتصلة، إضافة إلى تمكينهم من الاستثمار في تطبيقات جديدة مثل وسائل النقل الذكية والسيارات والأجهزة المتصلة وخدمات الرعاية الصحية عن بعد والتحكم بالآلات عن بعد.