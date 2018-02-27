كامكو: 1.14 مليون دينار صافي الارباح عن عام 2017

كامكو

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:50 27/02/2018 حدث بتاريخ: 13:53 27/02/2018

أعلنت شركة كامكو للاستثمار (ش.م.ك) عامة، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار وأحد أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة من حيث حجم الاصول المدارة، عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017. وسجلت الشركة صافي إيرادات بلغت قيمتها 9.61 مليون دينار كويتي، محققة زيادة نسبتها 16 في المائة مقابل 8.29 مليون دينار كويتي تقريبياً في العام 2016، في حين بلغ صافي الربح قيمة 1.14 مليون دينار كويتي، مقابل 1.27 مليون دينار كويتي في العام 2016. بربحية سهم 4.80 فلس للسهم الواحد مقابل 5.36 فلس للسهم الواحد في العام 2016.

وأرجعت كامكو النمو في البيانات المالية للشركة الى زيادة إيرادات الرسوم على الأنشطة التشغيلية بنسبة 9 % حيث ارتفعت من 6.4 مليون دينار في 2016، الى 7.0 ملايين دينار تقريباً في 2017، كما ارتفعت قيمة الأصول المدارة لتصل الى 3.37 مليار دينار كويتي تقريباً، مقارنة مع 3.20 مليار دينار كويتي تقريباً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو فيصل صرخوه: "لقد استهللنا العام 2017 على وقع جيد للأسواق في كلا من الكويت والسعودية، ببلوغ السوقين ارتفاعات لم نشهدها منذ فترة مواصلة النمو الذي بدأتاه في العام 2016. تمكنت بورصة الكويت من اكتساب الزخم على خلفية تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق مدفوعاً بتأهل السوق للانضمام إلى مؤشر فوتسي، الأمر الذي ساهم في دفع السوق لتحقيق مزيداً من الارتفاع. وبنهاية العام 2017 ارتفعت أسعار النفط لمستويات لم نشهدها منذ عدة أشهر نتيجة لتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، الامر الذي يصب في مصلحة اقتصادات دول الخليج".

وتعقيباً على النتائج المالية، قال فيصل صرخوه: " تمكنت كامكو خلال العام 2017 من تحقيق العديد من الإنجازات الهامة على صعيد توفير الحلول المالية والاستثمارية بما يتماشى مع المعايير العالمية القائمة على تحقيق النتائج الملموسة لعملاء الشركة الكرام، حيث تربع صندوق كامكو للاستثمار على قائمة الصناديق الاستثمارية الافضل أداءً من حيث العائد (كما في 31 ديسمبر 2017)، ليس فقط على مستوى الكويت بل والمنطقة. ومن خلال تتبع نهج استراتيجي مستدام، نجحت كامكو أيضا في إتمام عدد من الصفقات العقارية الهامة التي تضاف الى سجلها من الصفقات الإقليمية والدولية، مما انعكس على نمو محفظة العقارات الدولية للشركة لتبلغ 263 مليون دولار أمريكي تقريباً. كما نجحنا في إدارة ثلاث صفقات مصرفية استثمارية كبرى بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار أمريكي ".

وأشار صرخوه إلى استمرار كامكو في العمل على تعزيز الخدمات وطرح المزيد من المنتجات الاستثمارية التي تقدمها على نطاق دولي واقليمي، بهدف زيادة العوائد المالية والاستراتيجية للشركة لتقوم بالدور المنوط بها لدعم وتعزيز تنوع الاقتصاد المحلي الكويتي. كما شدد صرخوه على مواصلة كامكو استراتيجيتها خلال العام 2018، واضعة هدفاً نصب أعينها لتحديد وتنفيذ الصفقات الجذابة بما يوفر أكثر الهياكل كفاءة وتعظيم العوائد لصالح عملاء الشركة.