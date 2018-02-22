"زين" تحتفل بالأعياد الوطنية مع الأطفال المرضى في المستشفيات

فريق زين خلال إحدى الزيارات

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:48 22/02/2018 حدث بتاريخ: 11:48 22/02/2018

نظّمت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت مجموعة من الزيارات الاجتماعية لعدد من مستشفيات الكويت التي تحتضن الأطفال المرضى احتفالاً بموسم الأعياد الوطنية في شهر فبراير الجاري.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مبادرة زيارة المستشفيات تُعتبر من روافد استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة في كل عام، حيث تنظّمها مرّات عديدة خلال السنة في مختلف المناسبات، وتهدف من خلالها لمشاركة الأطفال المرضى وذويهم والهيئات التمريضية التي تعتني بهم فرحة وبهجة المناسبات والأعياد المختلفة ومنها أعياد الكويت الوطنية في شهر فبراير.

وبينت زين أن مُشاركتها هذا العام شملت الزيارات الاجتماعية لمستشفيي والرازي وابن سينا بالتعاون مع مؤسسة KACCH، بالإضافة إلى المشاركة في الحفل الذي أقامته إدارة مُستشفى زين، وتوزيع الهدايا الوطنية على دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث اتسمت هذه المساهمات بروح عائلية امتلأت بالأجواء الوطنية الجميلة، وهو ما تعتبره الشركة انعكاساً حقيقياً لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

وأكدت الشركة أنها تؤمن بأن مسؤوليتها تجاه مجالات الاستدامة هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لها، وينعكس ذلك من خلال استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة الذي يهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع في مختلف المناسبات.

وأضافت زين أنها لن تدخر جهداً في تعزيز جسور اتصالاتها مع عملائها والمجتمع الذي تعمل فيه، حيث لطالما سعت إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة بشكل عملي من خلال تكثيف برامجها الاجتماعية في موسم الأعياد الوطنية، وذلك باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية الرائدة التي تؤمن أن لديها رسالة والتزامات حقيقية اتجاه المجتمع.