أجيليتي تحقق 68.5 مليون دينار أرباحا صافية في 2017 وتوصي بتوزيع 15 فلس نقدي و15% منحة

أجيليتي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:10 21/02/2018 حدث بتاريخ: 16:10 21/02/2018

أعلنت شركة أجيليتي الكويتية تحقيقها 68.5 مليون دينار كويتي (نحو 228.5 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017 بربحية بلغت 54.4 فلس للسهم الواحد وبزيادة نسبتها 16 في المئة مقارنة بذات الفترة من 2016.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأريعاء إن أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في 2017 بلغت 135.2 مليون دينار (نحو 451 مليون دولار) بزيادة نسبتها 17.4 في المئة مقارنة بنتائج 2016.

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة طارق سلطان قوله إن عام 2017 كان "هاما" لكافة مؤشرات الشركة مبينا أن الشركة مستمرة في النمو في مجالات مختلفة لاسيما المجمعات اللوجيستية بالأسواق الناشئة والخدمات اللوجيستية للوقود وخدمات المطارات وتطوير العقارات التجارية.

وأكد السلطان أن تركيز الشركة سيبقى على تحسين أداء الخدمات اللوجيستية والاستثمار في شركات البنى التحتية بغية تحقيق نمو مستقبلي مستدام وللوصول إلى هدف تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وذكر أن (أجيليتي) تسعى لتسريع تنفيذ استراتيجيتها لتحويل الأعمال من خلال التكنولوجيا وتأسيس مكانتها كمنافس لوجيستي رقمي رائد مبينا أن التكنولوجيا الحديثة ستكون العامل الرئيس للتغيير.

يذكر ان (اجيليتي) تعمل في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة وهي شركة مساهمة عامة تقدر ايراداتها السنوية بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي ويعمل لديها أكثر من 22000 موظف في 500 مكتب و100 دولة.