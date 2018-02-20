"زين" تحصد جائزتي "أفضل مشغل اتصالات" و"أفضل مزوّد خدمات إنترنت" في الكويت عن العام 2017

وليد الخشتي متسلًماً جوائز زين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:56 20/02/2018 حدث بتاريخ: 13:14 20/02/2018

منحت مؤسسة " سيرفس هيرو " - المؤشر الوحيد في الكويت لقياس مستوى رضا العملاء والمستهلكين على الخدمات المقدمة لهم على مستوى دولة الكويت – شركة زين المركز الأول على مستوى قطاع الاتصالات المتنقلة للمرة السادسة، وذلك عن فئتيّ "أفضل مشغّل اتصالات" و"أفضل مزوّد خدمات إنترنت" في الكويت عن العام 2017.

وذكرت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت في بيان صحافي أن فوزها بهذه الجوائز جاء تقديراً لدورها في التفوق على توقعات عملائها بالشكل الذي يرضي طموحاتهم ورغباتهم، وذلك خلال الحفل الذي نظّمته مؤسسة " سيرفس هيرو " في فندق سيمفوني ستايل وسط حضور نخبة من مسؤولي القطاع الخاص من مختلف القطاعات.

وأكدت الشركة أن حصولها على هذه الجائزة المرموقة للمرة السادسة يعكس مدى حرصها على تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء بالشكل الذي يعزز من ريادتها في السوق الكويتي، وخاصةً أنه قد تم تقييمها على أساس ما تقدمه من جودة الخدمات وما تتمتع به من الريادة والامتياز في خدمة العملاء، وبناءً على ثقة عملائها بجودة خدماتها.

وبينت زين أن لجنة التحكيم منحتها المركز الأول في فئتيّ قطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت لنجاحها في تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء عن جودة وكفاءة الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها، لتتصدر قائمة الشركات المتنافسة، وهو الأمر الذي تعتبره الشركة بمثابة شهادة تقدير خاصة تثبت مدى التزامها وحرصها على مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها لقاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت.

وأوضحت الشركة أن لجنة التحكيم التي شكّلتها "سيرفس هيرو" لتقييم الشركات تتكون من مجلس استشاري حيادي يتضمن مؤسسات تعليمية رائدة، و نخبة من المهنيين المرموقين، وبصفتهم أعضاء حياديين فإن مهمتهم الإشراف على سلامة جمع النتائج على أسس علمية مدروسة وضمان مصداقيتها، والاطلاع على الأسس العلمية المتبعة في الاستبيانات وضمان دقة النتائج وموضوعيتها والتأكد من أنها تعكس رأي المستهلكين.

ويعتبر مؤشر "سيرفس هيرو" مفهوم فريد من نوعه يعتمد بشكل رئيسي على جمع أصوات العملاء بما يتعلق بمعايير الخدمة التي تلقوها، ومن ثم إعداد قائمة بمقدمي الخدمات وتصنيف كل منها في مجالها، وتأسس المؤشر من قبل مجموعة من المهنيين ذوي الخبرة لتحديد أفضل مقدمي الخدمة في السوق المحلي، ويدعم هذه المجموعة مجلس استشاري مستقل يهدف بشكل رئيسي لقياس مدى رضا العملاء الحقيقيين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلي مساعدة الشركات على الارتقاء بمعايير الخدمة التي تقدمها.