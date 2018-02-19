"زين" تختتم رعايتها الرئيسية لمهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2018

علاء الرومي مع وليد الخشتي أثناء تكريم الفائزين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:02 19/02/2018 حدث بتاريخ: 11:26 19/02/2018

اختتمت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت رعايتها الرئيسية لمهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2018، وذلك خلال فعاليات بطولة كأس الأمم للخيل المصرية في مركز الجواد العربي – بيت العرب تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في تكريم الفائزين في بطولة كأس الأمم للخيل المصرية، وهي الفعالية الختامية للمهرجان، والتي شهدت حضور ممثل سمو أمير البلاد معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح ورئيس مجلس أمناء بيت العرب علاء الرومي ونخبة من ملّاك ومربّي الخيل العربية الأصيلة من داخل الكويت وخارجها إلى جانب الجماهير الغفيرة من عشّاق الخيل العربية ومحبّيها.

وأوضحت زين أنها رعت هذا المهرجان الدولي في إطار حرصها على التواجد بشكل رئيسي في المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز المبادرات والفعاليات المتعلقة بالتراث الكويتي والعربي وترسيخ الهوية العربية والكويتية الأصيلة في المجتمع، حيث أتت مشاركتها لتؤكد على مسؤوليتها الاجتماعية وإيمانها بأهمية دور القطاع الخاص في وضع بصمة مؤثرة في النسيج الاجتماعي في المجتمع.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت أيضاً بالمشاركة في تكريم الفائزين في البطولة الدولية السابعة لجمال الخيل العربي التي أقيمت مطلع فبراير الجاري ضمن فعاليات المهرجان، والتي استقطبت مشاركة واسعة من ملّاك ومربّي الخيل العربية الأصيلة من داخل الكويت وخارجها إلى جانب الجماهير الغفيرة من عشّاق الخيل العربية ومحبّيها.

وأكدت زين على مدى اهتمامها بدعم ومساندة المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تُثري من الحركة الاقتصادية والسياحية في الدولة، ولن تدّخر الشركة جهداً في تقديم الدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع والاقتصاد الوطني وخاصةً تلك التي تهدف إلى تعزيز الثقافة والتراث العربي الأصيل.

يذكر أن مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي يهدف بشكل رئيسي إلى نشر ثقافة الحفاظ على سلالات الخيل العربية، ويعتبر مركز الجواد العربي – بيت العرب الجهة الرسمية والمعتمدة لتنظيم بطولات جمال الخيل العربية على المستويين المحلّي والدولي، وذلك بالتعاون مع نادي الصيد والفروسية وبإشراف منظّمة "الإيكاهو" ECAHO (الهيئة الأوروبية لمنظّمات الخيل العربية)، وهي الجهة الدولية التي تُشرف على تنظيم البطولات العالمية والمحلية وبطولة كأس الأمم وغيرها.