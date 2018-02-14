بنك برقان: صافي الربح 65.2 مليون دينار عن 2017 وتوزيع 7% نقدي و 5% منحة

ماجد عيسى العجيل رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:00 14/02/2018 حدث بتاريخ: 13:00 14/02/2018

أعلنت مجموعة بنك برقان اليوم عن النتائج المالية للعام 2017 حيث أظهرت النتائج فعالية خطة تركيز البنك الهادفة الي تحسين العوائد للمساهمين، و على جودة الأرباح و الكفاءة التشغيلية وعلى مواصلة تحسين جودة الأصول. ففي الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بلغ صافي الدخل المعلن 65.2 مليون دينار كويتي (214.9 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت ربحية السهم 25.4 فلسا. و بلغ صافي الربح الأساسي) باستثناء المخصصات الإحترازية وبعد احتساب تكلفة سندات1(AT 76.2 مليون دينار كويتي (251.4 مليون دولار أمريكي) وعليه بلغ العائد على حقوق المساهمين الملموسة 12.5%. ويوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% و 5% أسهم منحة.

وسجلت الايرادات التشغيلية للمجموعة نموا بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 239.4 مليون دينار كويتي (789.8 مليون دولار أمريكي)، وتحسنت الكفاءة التشغيلية مع انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 4% لتصل إلى 109.2 مليون دينار كويتي (360.2 مليون دولار أمريكي(.ونظرا لجودة الأرباح وتحسن الكفاءة التشغيلية ، نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 8% لتصل الى .2130 مليون دينار كويتي (429.5 مليون دولار أمريكي). وأيضا سجلت جودة الاصول تحسنا ملحوظا مع تراجع نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.7% مع تغطية بنسبة 155% وانخفاض تكلفة االائتمان الى 0.9%.

وأيضا، نمت القروض والسلفيات بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليار دينار كويتي ( 14.6 مليار دولار أمريكي )، بينما نمت ودائع العملاء بنسبة 11% لتصل إلى 4.2 مليار دينار كويتي (13.8 مليار دولار أمريكي ).

وقال ماجد عيسى العجيل رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان: " بالرغم من استمرارية الظروف الصعبة المحيطة بالبيئة التشغيلية عالميا واقليميا ومحليا ، أحرزالفريق التنفيذي تقدما كبيرا في المبادرات الرئيسية الهادفة للاستخدام الأمثل لرأس المال واحتساب وادارة المخاطر وكفاءة التشغيل ، فتمكن البنك من تحقيق نمو في القروض والسلفيات في 2017 على أساس سنوي بنسبة 4.3% بالاضافة الى تخفيض نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر (بعد استبعاد التأثير من إحتساب الضمانات العقارية). و ايضا تم تحقيق تحسن مستمر في جودة الأصول حيث انخفضت وبشكل ملحوظ نسبة القروض المتعثرة لتصل الى2.7% للمجموعة ككل والى 1.8% لبنك برقان الكويت (العمليات المحلية) . وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.2% كما في 31 ديسمبر 2017. وايضا عمد البنك خلال 2017 الى الاستثمار الجاد في تقوية قدراته لادارة المخاطر و الالتزام والتحكم. "

"إن قوة قدراتنا التشغيلية تسفر عن أداء قوي ومستمر انعكس في عام 2017 من خلال جودة الأرباح وتقليل الاعتماد بشكل ملحوظ على الايرادات الغير مكررة. " اضاف السيد العجيل.

وأضاف العجيل أن "جميع بنوكنا التابعة تحقق الربحية و تستمر بالنمو وتحظى بمعدلات رأس مالية قوية، فالعمليات الدولية تساهم الآن بنسبة 45% من الدخل التشغيلي للمجموعة ، و تدل جميع المؤشرات المالية الرئيسية للمجموعة على استمراريتنا بالمضي قدما في الاتجاه الصحيح".

وبهذه المناسبة، أود أن أغتنم هذه الفرصة بالتقدم بالشكر الجزيل لعملائنا ومساهمينا على ثقتهم في قدراتنا وكذلك لبنك الكويت المركزي على دعمهم، كما أود أن أشكر فريق الإدارة التنفيذية على قيادتهم، وتنفيذهم الممتاز للإستراتيجية العامة، ولموظفينا على دعمهم المستمر والتزامهم ". اختتم العجيل.

تتضمن البيانات المالية الموحدة نتائج عمليات المجموعة في الكويت، وحصتها من البنوك الإقليمية التابعة، وهي بنك برقان - تركيا، وبنك الخليج والجزائر، ومصرف بغداد، وبنك تونس العالمي. مجموعة بنك برقان لديها واحدة من أكبر شبكات الفروع الإقليمية مع أكثر من 170 فرعا في جميع أنحاء الكويت وتركيا والجزائر والعراق وتونس ولبنان ومكتب تمثيلي في دبي-الإمارات العربية المتحدة.