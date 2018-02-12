البنك التجاري الكويتي يربح 55.4 مليون دينار في عام 2017

البنك التجاري الكويتي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 18:25 12/02/2018 حدث بتاريخ: 18:29 12/02/2018

أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه أرباحا صافية بلغت 4ر55 مليون دينار كويتي (نحو 182.8 مليون دولار امريكي) في عام 2017 بنسبة نمو قدرها 10 في المئة عن عام 2016 وبربحية 33.9 فلس للسهم.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك علي الموسى في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن أداء البنك ارتقى بمؤشرات الربحية في 2017 إذ لم يكن من أهداف الإدارة في العام الماضي السعي لتحقيق النمو في الأصول بقدر ما هو لتحسين معدلات الربحية.

وأضاف الموسى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18 في المئة بواقع 18 فلسا للسهم الواحد و10 في المئة أسهم منحة بواقع عشرة أسهم لكل 100 سهم موضحا أن البنك شهد نموا قويا في كل قطاعات أنشطة أعماله الأساسية.

وذكر أن صافي إيرادات الفوائد ارتفع بنسبة 10.4 في المئة إضافة إلى ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7.8 في المئة.

وبين أن إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك مقابل محفظة التسهيلات الإئتمانية بلغ 137 مليون دينار كويتي في حين بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض 0.53 في المئة.

وأشار الى أن البنك استرد 32 مليون دينار (نحو 105.6 مليون دولار) من الديون المشطوبة خلال عام 2017 موضحا أن اجمالي استرداد البنك من الديون في السنوات الست الماضية بلغ 138 مليون دينار (نحو 455 مليون دولار).

وأفاد الموسى بأن حقوق مساهمي البنك شهدت نموا قدره 8.5 في المئة خلال عام 2017 لافتا الى أن ادارة البنك تعمل على تطوير أساليب تأدية خدماتها المصرفية وجعلها أكثر أمنا وذلك تحت نظام الخدمة الذاتية التي طورتها الأجهزة المعنية بأنظمة تكنولوجيا المعلومات.