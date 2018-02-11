⁨"المركز": ارتفاع إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الخليجية بنسبة 3.96% في عام 2017

المركز المالي الكويتي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:46 11/02/2018 حدث بتاريخ: 14:06 11/02/2018

أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تقريره الأخير بعنوان: "أسواق الصكوك والسندات الخليجية" الذي يسلط الضوء على إصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2017.

وأشار التقرير أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها إصدارات البنوك المركزية والإصدارات السيادية لحكومات دول الخليج وإصدارات الشركات قد بلغ 174.17 مليار دولار في عام 2017، بارتفاع قدره 3.96% مقارنة بإجمالي قيمة الإصدارات التي تمت في عام 2016. وكانت إصدارات الصكوك والسندات للمملكة العربية السعودية في الصدارة من حيث الحجم الإجمالي للإصدارات.

الإصدارات المحلية للبنوك المركزية الخليجية في عام 2017

يقصد بالإصدارات المحلية للبنوك المركزية سندات الدين التي تصدرها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بالعملات المحلية، وذات الاستحقاقات قصيرة الأجل الأقل من سنة، بغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. وفي عام 2017، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في الكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان 69.90 مليار دولار وفقاً للمعلومات المتاحة من مصرف البحرين المركزي وبنك الكويت المركزي والبنك المركزي العماني ومصرف قطر المركزي. وتصدر بنك الكويت المركزي إصدارات البنوك المركزية الخليجية في عام 2017، حيث أصدر36.179 مليار دولار أمريكي، مثلت نسبة 51.76% من إجمالي مبلغ إصدارات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال 70 إصداراً، تلاه مصرف البحرين المركزي الذي جمع ما مجموعه 14.33 مليار دولار أمريكي.

سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي

ويتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل والمدعمة بالعملات المحلية والأجنبية. وبلغ إجمالي المبالغ المجمَّعة في سوق السندات الخليجية 104.26 مليار دولار أمريكي في 2017، بنمو قدره 1.78% مقارنة بعام 2016، حيث بلغت آنذاك 102.44 مليار دولار أمريكي.

وعلى أساس فصلي، سجّل الربع الأخير من عام 2017 أعلى الإصدارات من حيث القيمة، حيث جَمَع 59 إصداراً بما مجموعه 39.44 مليار دولار أمريكي، بينما كان الربع الثالث الأكثر فتوراً، حيث جَمَعت الأسواق 17.87 مليار دولار أمريكي من 45 إصداراً.

التوزيع الجغرافي

تصدّرت السعودية إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية خلال عام 2017، بقيمة إجمالية بلغت 41.60 مليار دولار أمريكي من خلال 20 إصداراً، أو نسبة 39.9% من إجمالي قيمة الإصدارات خلال عام 2017. أما الإمارات، فقد قامت بإصدار 32.61 مليار دولار أمريكي خلال عام 2017، بارتفاع قدره 35% مقارنة مع عام 2016، حيث جمعت 24.3 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 31.3% من إجمالي الإصدارات. ومثلت إصدارات المؤسسات الكويتية 10.04% من إجمالي الإصدارات الخليجية، وجمعت 10.83 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 4.52 مليار دولار أمريكي في عام 2016. وبالنسبة لإصدارات المؤسسات العمانية، فقد جمعت 8.12 مليار أمريكي دولار من 8 إصدارات، وهو ما يمثل 7.8% من إجمالي قيمة الإصدارات. وفي خضم الأزمة الخليجية، جمعت قطر 6.18 مليار دولار أمريكي من أصل 62 إصداراً، إلا أن الإصدارات الرئيسية تراجعت بمعدل 67.8% مقارنة مع 19.22 مليار دولار أمريكي في عام 2016. ومثلت إصدارات المؤسسات البحرينية ما نسبته 4.7% من إجمالي قيمة الإصدارات، وجمعت 4.90 مليار دولار أمريكي من خلال 6 إصدارات.

الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات

وخلال العام 2017، واصلت الإصدارات السيادية هيمنتها على سوق السندات والصكوك الخليجية بنسبة 62.6% من إجمالي المبالغ المصدرة وبقيمة إجمالية بلغت 65.28 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 65.82 مليار دولار أمريكي في عام 2016. وارتفع إجمالي قيمة المبالغ التي جمعتها الشركات بنسبة 6.46% إلى 38.98 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 36.61 مليار دولار أمريكي في عام 2016.

وقامت المملكة العربية السعودية بإصدار سندات بقيمة 37.28 مليار دولار أمريكي، منها15.78 مليار دولار أمريكي جمعتها من خلال السندات المحلية و21.5 مليار دولار أمريكي من إصدار سندات وصكوك مقومة بالدولار الأميركي. وكان العام 2017 أيضاً مهماً لسوق الدين الكويتي، حيث أصدرت الحكومة الكويتية في شهر مارس 2017 أول سندات مقومة بالدولار الأمريكي واليورو، وجمعت 3.5 مليار دولار أمريكي من خلال سندات بفائدة نسبتها 2.75%، و4.5 مليار دولار أمريكي من سندات بمدة استحقاق عشر سنين بفائدة نسبتها 3.75%. أما بالنسبة لحكومات أبو ظبي وعُمان والبحرين، فجمعت 10 مليارات دولار أمريكي، و7 مليارات دولار أمريكي، و3 مليارات دولار أمريكي على التوالي. وفي المقابل، ودوناً عن غيرها من البلدان الخليجية الأخرى، لم تشهد قطر أي إصدارات سيادية في سوق السندات الدولية في 2017.

السندات مقابل الصكوك

وبلغت إصدارات السندات التقليدية 81.42 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 78.08% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017. أما إصدارات الصكوك، فارتفعت بنسبة 81% لتبلغ 22.85 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 12.63 مليار دولار أمريكي في 2016، وهو ما يمثل نسبة 21.91% من إصدارات السوق في 2017.

توزيع القطاعات

وتصدر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في عام 2017، حيث جمع 65.28 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 62.6% من إجمالي المبالغ المجمعة، مقارنة مع 65.82 مليار دولار أمريكي في عام 2016. في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، حيث جمع 22.29 مليار دولار أمريكي بنسبة 21.4% من إجمالي الصكوك والسندات التي تم إصدارها من خلال 227 إصداراً.

مدة الاستحقاق

هيمنت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها بين 6 إلى 10 سنوات على إجمالي إصدارات السندات لتبلغ 42.9 مليار دولار أمريكي من خلال 35 إصداراً، بما يمثل نسبة 41.2% من إجمالي ما تم جمعه. بينما ارتفعت قيمة الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها بين 5 سنوات وأقل إلى 39.79 مليار دولار أمريكي، بما يمثل نسبة 38.2% من السوق، مقارنة مع 11.93 مليار دولار في عام 2016، أي ما يمثل نسبة 11.4%.

حجم الإصدارات

وتراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في عام 2017 ما بين 0.65 مليون دولار أمريكي إلى 5 مليارات دولار. وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي أو أكثر، حيث جمعت 62.17 مليار دولار أمريكي، بما يمثل 59.63% من إجمالي قيمة الإصدارات.

هيكل العملات

وهيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي على سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017، حيث جمعت 82.52 مليار دولار أمريكي بنسبة 79.14% من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 203 إصدار. وتلاها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 18.78 مليار دولار أمريكي بما يمثل نسبة 18.01% من مجموع المبالغ المصدرة من خلال 13 إصداراً.

التصنيفات الائتمانية والإدراج

وخلال عام 2017، حصل ما نسبته 73.3% من إصدارات الشركات والحكومات على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتلجنس. وحصل ما نسبته 87.9% من هذه الإصدارات على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية.

الإدراج

وفي عام 2017، تم إدراج 126 إصدار من الصكوك والسندات الخليجية أو ما نسبته 73.3% من مجموع الإصدارات البالغة قيمتها الإجمالية 76.46 مليار دولار أمريكي. وبلغت نسبة الصكوك والسندات المدرجة في الأسواق المالية العالمية 99% من إجمالي قيمة الإصدارات المدرجة بقيمة إجمالية 75.56 مليار دولار أمريكي.

إجمالي حجم سوق السندات والصكوك الخليجية

وكما في 31 ديسمبر 2017، بلغ مجموع قيمة إصدارات الشركات والحكومات الخليجية من الصكوك والسندات القائمة 425.68 مليار دولار أمريكي. وهيمنت الإصدارات الحكومية على إجمالي قيمة الإصدارات بمبلغ 203.39 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 47.8% من إجمالي قيمة الإصدارات. وبالمقابل، هيمن القطاع المالي على قطاع الشركات، حيث استحوذ على 23.9% من إجمالي قيمة الإصدارات، أو 101.64 مليار دولار أمريكي.

وبالنسبة لحجم الإصدارات القائمة في 31 ديسمبر 2017، بلغت قيمة ما أصدرته المؤسسات السعودية 164.21 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 38.58%. في حين بلغت قيمة إصدارات المؤسسات الكويتية من السندات والصكوك 19.67 مليار دولار أمريكي أو ما يمثل 4.62% من إجمالي حجم الإصدارات القائمة.