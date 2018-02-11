"زين" تُنظّم مُحاضرة حول تكنولوجيا الاتصالات والشبكات لطلبة الكلّية الأسترالية في الكويت

وفد الطلبة في مقر زين الرئيسي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:08 11/02/2018 حدث بتاريخ: 13:17 11/02/2018

نظّمت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت مُحاضرة حول تكنولوجيا الاتصالات والشبكات لوفد من طلبة وطالبات الكلّية الأسترالية في الكويت ACK، وذلك ضمن زيارة ميدانية شاركوا فيها إلى مقرها الرئيسي في الشويخ.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذه الزيارة أتت في إطار استراتيجيتها اتجاه الإسهام في تطوير العملية التعليمية، والتي تسعى من خلالها إلى المساهمة بشكل فعال في تطوير مهارات طلبة المدارس والجامعات في مختلف التخصصات، وخاصةً تلك المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمجالات التابعة لها.

وأفادت زين أنها انتهزت فرصة هذه الزيارة الميدانية لتُقدّم محاضرة تفصيلية عن التجربة الرائدة التي حققتها في مجال تكنولوجيا الاتصالات وأنظمة الشبكات، مبينة أنها من وقت إلى آخر تقوم بتنظيم الزيارات الميدانية وعقد سلسلة من المحاضرات التخصصية في مجال عملياتها رغبة منها في تحقيق مشاركة فاعلة بين كافة شرائح المجتمع الكويتي.

وأضافت الشركة أنها قامت من خلال تنظيم هذه المحاضرة بتعريف الطلبة والطالبات على آلية العمل في مختلف الإدارات والأقسام المسؤولة عن الجوانب التقنية والتكنولوجية في الشركة، مبينةً أنها كانت حريصة على زيادة أدوات التواصل والتفاعل مع الطلبة بالشكل الذي يوافق أعمارهم وتخصصاتهم العلمية.

وبينت زين أن وفد الطلبة قد استمعوا لشرح تفصيلي حول العديد من الجوانب التي تضمنت أنظمة الاتصالات والفوترة وحلول الشبكات وموقع زين الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية والاتصالات التسويقية وغيرها، وذلك من موظفي الشركة من مختلف الإدارات الذين شاركوا خبراتهم مع الطلبة والطالبات، هذا بالإضافة لزيارة ميدانية لمركز البيانات في الشركة.

وعبرت الشركة عن سعادتها بتنظيم هذه الزيارات الميدانية التي تنظمها بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة في الدولة على مدار السنة بهدف تطوير إمكانات ومهارات الشباب بالشكل الذي يعكس مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مختلف فئات المجتمع.