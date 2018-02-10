اتفاقات ومذكرات تفاهم بين الإمارات والهند

الشيخ محمد بن زايد ومودي

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 0:20 11/02/2018 حدث بتاريخ: 23:42 10/02/2018

شهد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم توقيع اتفاقية امتياز حقل زاكوم السفلي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة النفط والغاز الهندية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القوى العاملة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية، فيما تم أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال قطاع السكك الحديدية بين الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ووزارة السكك الحديدية الهندية.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن هذه الاتفاقية التاريخية تعكس نضج العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات والهند في مختلف المجالات والقطاعات.

وأكد أنها ستسهم في تحقيق الازدهار المستدام في البلدين الصديقين، وتعزيز العلاقات التجارية بينهما من خلال تماشيها مع برنامج أدنوك لتوسيع نطاق الشراكات واستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند عن سعادته بهذا الاتفاق التاريخي الأول من نوعه، ما يسمح بالارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الهند ودولة الإمارات إلى مستويات جديدة.