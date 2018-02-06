B.Wireless تطلق خدمة إنترنت "سما" المجانية في مركز عبدالله السالم الثقافي

الرئيس التنفيذي لمجموعة B.Global المالكة لشركة B.Wireless مشعل الإبراهيم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 18:11 06/02/2018 حدث بتاريخ: 18:12 06/02/2018

التزاماً برؤيتها بتوفير خدمة إنترنت سريعة في شتى أنحاء الكويت، تعلن شركة B.Wireless (الشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة (WiMD) سابقاً) عن بدأ توفير خدمتها للإنترنت المجاني "سما" لجميع زوار مركز عبدالله السالم الثقافي الذي افتتحه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، والذي سيكون من أكبر مناطق العرض المتحفي في الوطن العربي والعالم.

وقامت B.Wireless بإطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع هيئة الاتصالات، إذ تتبع هذه الخطوة توفير خدمة "سما" الثورية للمرة الأولى في سوق المباركية وتلاها مجمع ديسكفري، وذلك ضمن خطة الشركة لتوسيع نطاق خدمة "سما" للإنترنت المجاني إلى أماكن عامة أخرى وفي مشاريع جديدة لاحقاً، هادفةً تغطية جميع مناطق الكويت.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة B.Global المالكة لشركة B.Wireless، مشعل الإبراهيم: "نستمر بالعمل بناءً على توجيهات ورغبة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تقديم خدمة سما كخدمة مجانية للمجتمع الكويتي. فإن هذه الخدمة تندرج ضمن مسؤوليتنا المجتمعية التي تعكس رؤيتنا بدفع قطاع الإنترنت في الكويت إلى مستوى جديد من الأداء والفعالية تماشياً مع التطور السريع الذي يشهده هذا القطاع على مستوى العالم الرقمي."

عند الافتتاح، سيستفيد زوار مركز عبدالله السالم الثقافي من خدمة "سما" عبر هاتفهم الذكي أو اللابتوب أو أي جهاز ذكي آخر، حيث سيكون عليهم تتبع الإرشادات لتفعيل الخدمة. وتوفر خدمة "سما" إنترنت صالحة لمدة ساعتين في اليوم، ويتم تجديد هذه الفترة كل يوم بعد منتصف الليل.

يذكر أن شركة B.Wireless متخصصة في تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية للأفراد والشركات. وتوفر الشركة منتجات متكاملة تغطي جميع أنواع خدمات الإنترنت بسرعات فائقة عبر شبكة إتصال متقدمة ومتينة منتشرة في كافة أرجاء الكويت.