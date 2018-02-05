مجموعة ايكويت للبتروكيماويات تحقق 1.3 مليار دولار أرباح صافية

الرئيس التنفيذي في شركة ايكويت للبتروكيماويات راميش راماجندران

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:07 05/02/2018 حدث بتاريخ: 14:01 05/02/2018

أعلنت اليوم مجموعة ايكويت للبتروكيماويات، وهي جهة عالمية رائدة في إنتاج البتروكيماويات، عن نتائجها المالية للعام 2017. مسجلةً أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.73 مليار دولار أمريكي، مرتفعةً بنسبة 47% عن العام الماضي، وأرباحاً صافيةً بلغت 1.13 مليار دولار أمريكي لعام 2017، مرتفعةً بنسبة 66% عن العام الماضي. وجاء نمو أرباح المجموعة للسنة الثانية منذُ استحواذها على شركة "أم إي جلوبال" بالكامل، وهي شركة منتجة للإيثيلين جلايكول، كما تضم مجموعة ايكويت كلاً من شركة ايكويت للبتروكيماويات في الكويت، وشركاتها التابعة والشركة الكويتية لصناعة الأوليفينات.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة ايكويت للبتروكيماويات د. راميش راماجندران: "كان عام 2017 أحد الأعوام الحافلة بإنجازات فريق عمل الشركة على مختلف الأصعدة، فقد جاءت النتائج المالية مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع سعر الإيثيلين جلايكول، وتحسّن قاعدة عملاء محفظتنا للبولي إيثيلين، والانتعاش القوي لأعمالنا في تيريفثالات البولي إيثيلين في أوروبا."

وأضاف د. راماجندران قائلاً: "كما كان عام 2017 عاماً تشغيلياً بنجاح، فقد حافظنا على مكانة المجموعة الرائدة كثاني أكبر منتج على مستوى العالم للإيثيلين جلايكول حيثُ تجاوز إنتاج المجموعة أكثر من 2.5 مليون طن متري. وسنمضي قدماً في تعزيز المكانة السوقية الرائدة للمجموعة في العام المقبل، مستهدفين إنتاج 750،000 طن متري إضافي للإيثيلين جلايكول وذلك بدفعٍ من تشغيل مصنعنا الجديد "مصنع ساحل الخليج الأمريكي"."

وختم د. راماجندران قائلاً: "وقد حقّقت مجموعة ايكويت للبتروكيماويات في عام 2017 تقدماً كبيراً ووضعت أسس أكثر متانة لتعزيز النمو المستمر للمجموعة إنطلاقاً من عمليات السلامة والكفاءة العالية إلى كفاءة تحويل قياسية والتركيز بلا هوادة على إدارة التكاليف الثابتة وخلق منصة تسويقية قوية في جميع أنحاء العالم."

تعتبر مجموعة ايكويت* من الجهات العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات وثاني أكبر منتج للإيثيلين جلايكول على مستوى العالم. وتمتلك المجموعة مجمعات صناعية في الكويت وأمريكا الشمالية وأوروبا لإنتاج أكثر من 5 ملايين طن سنوياً من الإيثيلين، والإيثيلين جلايكول، والبولي إيثيلين، وتيريفثالات البولي إيثيلين. ويتم تسويق هذه المنتجات في آسيا والقارتين الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتضمن الجهات المساهمة في مجموعة ايكويت شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة داو للكيماويات، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية. وباعتبارها مؤسسة دولية، فإن مجموعة ايكويت تولي الكثير من العناية تجاه مبادئ التنمية المستدامة في جميع مناطق تواجدها من خلال الشراكات في عدة مجالات مثل البيئة والاقتصاد والمجتمع. www.equate.com

*تضم مجموعة ايكويت كلا من شركة ايكويت للبتروكيماويات، وشركاتها التابعة والشركة الكويتية للأوليفينات.

المجموعة حاصلة على تصنيف ائتماني استثماري (Baa2) من وكالة موديز وتصنيف (BBB+) من وكالة ستاندارد أند بورز.