بنك الكويت الوطني يحصد جائزة الحلول الرقمية المبتكرة CIO 100

يوسف القطيفي خلال استلام الجائزة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:58 05/02/2018 حدث بتاريخ: 14:10 05/02/2018

لقد أصبح الابتكار الرقمي عنصرا فاصلاً في الأعمال المصرفية الحديثة، ومن منطلق مكانته الريادية، يحتل بنك الكويت الوطني مركز الصدارة في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال تقديم الحلول الرقمية المبتكرة التي تساهم في إعادة تشكيل الخدمات المصرفية في الوقت الذي يسعى فيه المزيد من العملاء للحصول على خيارات رقمية لتلبية احتياجاتهم اليومية من الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية.

وتأكيداً على تلك المكانة الريادية، فازت مجموعة تقنية المعلومات في بنك الكويت الوطني بجائزة << CIO 100 >> المرموقة التي تنظمها مجلة أخبار الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط (CNME)، والتي تقدم للشركات التي برزت في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقود تطوير وتطبيق افضل الممارسات المبتكرة في مجال الخدمات المصرفية والمالية.

وقد حصل بنك الكويت الوطني على الجائزة خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز CIO 100 المقام بمدينة دبي وسوف يتم عرض الحدث في إصدار شهر فبراير لمجلة أخبار الكمبيوتر في الشرق الأوسط (CNME).

وقام باستلام الجائزة المدير التنفيذي يوسف القطيفي وذلك بالنيابة عن مجموعة تقنية المعلومات في بنك الكويت الوطني.

وتعقيبا على فوز البنك بتلك الجائزة المميزة، علق نائب رئيس مجموعة تقنية المعلومات في بنك الكويت الوطني ضاري القريشي قائلاً:" يبرز فوزنا بجائزة << CIO 100>> الدور الريادي لبنك الكويت الوطني في الابتكار الرقمي. فلا يقتصر فوزنا بتلك الجائزة فقط على تأكيد اتبعانا للنهج الصحيح من حيث قدرتنا على ابتكار حلول مالية رقمية أكثر قوة وأمناً وكفاءة، بل تشير أيضاً إلى التقدير الذي نحظى به وما نقدمه من ابتكارات من قبل أقراننا العالمين في المجال ذاته".

وأضاف قائلاً يقود بنك الكويت الوطني الطريق نحو تطوير تقنيات مبتكرة تركز على العملاء. ويسعدنا أن نحظى بهذا التقدير الرفيع اعترافاً بمساهمة الوطني في تقديم مثل تلك التطورات الهامة في قطاع التكنولوجيا المالية والتقنيات في منطقة الشرق الأوسط".

تأسست مجلة أخبار الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط (CNME) منذ أكثر من عقدين من الزمن، ولديها قاعدة عريضة من القراء تفوق أكثر من 75,000 قارئاً شهرياً، وتتميز بالتركيز على قضايا تقنية المعلومات والأخبار المحلية ذات الصلة، بالإضافة إلى عرض كل ما يتعلق بمصالح الأعمال التجارية والتكنولوجية لصانعي القرار.

ويواصل بنك الكويت الوطني تطوير منتجات وخدمات رقمية ومالية مميزة والتي تحصد على أفضل الجوائز العالمية. هذا وقد حاز الموقع الالكتروني الجديد للبنك NBK.com على تقدير دولي من خلال حصوله على جائزة «أفضل موقع إلكتروني متميز» والمقدمة من جمعية التسويق عبر الانترنت للعام 2017. وقد تم تكريم الوطني خصيصا لتصميم الموقع الإلكتروني المبتكر والمتوافق مع أجهزة الموبايل.

وتعد خدمات الدفع بدون اتصال المقدمة من خلال خدمة "Tap & Pay"، والتي تتيح للعملاء الدفع مقابل مشترياتهم باستخدام سوار أو ملصق الدفع أفضل مثال على اتباع بنك الكويت الوطني لأحدث الحلول التقنية المبتكرة بما يلبي متطلبات أنماط الحياة المختلفة لعملاء اليوم.

ولمزيد من المعلومات عن خدمة "Tap & Pay" وغيرها من الخدمات والمنتجات، برجاء زيارة موقعنا الالكتروني NBK.com.