"زين" تحصد ثلاث جوائز في قطاعات العلاقات العامة وخدمة العملاء

الشيخة موضي علي الجراح الصباح تتسلّم جوائز زين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:48 05/02/2018 حدث بتاريخ: 13:48 05/02/2018

حصدت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت ثلاث جوائز في قطاعات العلاقات العامة وخدمة العملاء، وذلك ضمن جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء عن العام 2017 التي نظّمتها جمعية العلاقات العامة الكويتية تحت رعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حفل توزيع الجوائز قد شهد حضور ممثل سمو أمير البلاد معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ومعالي رئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح ورئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصر الله، واللذين قاموا بتكريم زين على دورها الرائد في قطاعات العلاقات العامة وخدمة العملاء ممثلةً بالمدير التنفيذي لقطاع تنظيم الاتصالات والشؤون الحكومية الشيخة موضي علي الجراح الصباح والمدير التنفيذي لقطاع رعاية العملاء رائد الثاقب، حيث حازت الشركة على كل من جائزة التميّز في مركز الاتصال وجائزة التميّز في خدمة عملاء الـ VIP وجائزة التميّز في المسؤولية الاجتماعية.

وبينت زين أن جمعية العلاقات العامة الكويتية خصصت هذه الجائزة لإبراز جهود الشركات والمؤسسات المميزة في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء في القطاعين العام والخاص على مستوى دولة الكويت، هذا بالإضافة إلى إقامة العديد من ورش العمل التي استهدفت موظفي قطاعات العلاقات العامة وخدمة العملاء في الوزرات والهيئات والشركات الخاصة وغيرها.

وأضافت الشركة أن لجنة التحكيم التي قامت باختيار الفائزين تكوّنت من مجموعة من الخبراء المحليين والعالميين في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء، حيث قاموا بتقييم مجموعة من الشركات الرائدة في الكويت استناداً إلى أعلى المعايير العالمية، والتي تضمّنت التركيز على خدمة العميل وتلبية رغباته والمشاركات الاجتماعية الفاعلة وتميّز النشاط الإعلامي وغيرها من المعايير.

يُذكر أنه في شهر ديسمبر الماضي فازت زين بأربع جوائز ضمن جائزة الإبداع الإعلاني بنسختها الخامسة على هامش فعاليات الحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة للملتقى الإعلامي العربي، وشملت جائزة فئة التأثير عن إعلان رمضان 2017 "اعبد ربك حُبّاً لا رعباً"، وجائزة فئة الحملات الوطنية عن إعلان العيد الوطني 2017 "#لأهل_الكويت"، وجائزة فئة الإخراج عن إعلان العيد 2017 "أتانا العيد يا محلاه"، بالإضافة لجائزة الإبداع في العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأكدت زين أن رعايتها لجائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء للمرة الثالثة على التوالي جاءت لتُسلّط الضوء على اهتمامها بمجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء والتسويق، وعلى حرصها لتفعيل هذا الجانب لديها كونها من كبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة، حيث تؤمن الشركة بأهمية التواصل مع المجتمع من خلال الإعلام بوسائله التقليدية والحديثة وتأثيره الكبير على المؤسسات والأفراد في المجتمع.

والجدير بذكره أنه في السنوات الخمس الأخيرة باتت أساليب العلاقات العامة بحاجة إلى مواكبة كافة المستحدثات العالمية في قطاع التواصل والإعلام الاجتماعي، وذلك للحاق بركب التطور الكبير الذي طرأ مؤخراً على عالم الإعلام الجديد، ولهذا فإن حرص زين على المشاركة في هذه الفعاليات يؤكد سعيها المتواصل في هذا المجال الحيوي، وبالتالي إبراز دورها الفعال في قطاع العلاقات العامة والإعلام.