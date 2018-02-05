مطار دبي يظل الأكثر ازدحاما بالمسافرين الدوليين في العالم رغم تباطؤ النمو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:02 05/02/2018 حدث بتاريخ: 11:02 05/02/2018

حافظ مطار دبي الدولي على مكانته كأكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين في عام 2017 على الرغم من أن نمو حركة الركاب تباطأ إلى أقل وتيرة في تسعة أعوام على الأقل.

وقالت مطارات دبي في بيان اليوم الاثنين إن حركة السفر نمت 5.5 بالمئة سنويا إلى 88.2 مليون راكب مقابل 83.6 مليون في العام السابق.

وهذه ابطأ وتيرة نمو يسجلها المطار منذ عام 2009 على الأقل وفقا لحسابات رويترز. وتوقعت مطارات دبي قبل عام أن يصل عدد الركاب إلى 89 مليونا.

وتتوقع مطارات دبي أن تتباطأ نسبة النمو لنحو 2.4 في المئة العام الجاري وأن يصل عدد الركاب إلى 90.3 مليون.

والرحلات من وإلى لمطار دبي دولية في معظمها والمطار هو مركز العمليات لشركة طيران الإمارات، أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط. وتقدم مطار دبي على مطار هيثرو كأكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين في عام 2014.

وبحسب الموقع الالكتروني لمطار هيثرو الذي يستقبل رحلات محلية أيضا زاد عدد الركاب في 2017 بنسبة 3.1 بالمئة إلى 78 مليون راكب.

وزاد عدد الركاب الروس 28 بالمئة إلى 1.3 مليون والصينيين 19.4 بالمئة إلى 2.2 مليون في 2017.

ويسرت الإمارات شروط الحصول على تأشيرات دخول للمسافرين الروس في 2017 والمواطنين الصينيين في 2016.

وتظل الهند أكبر سوق إذ استقبل مطار دبي 12.06 مليون راكب منها بزيادة 5.4 بالمئة.

وزادت مناولة الشحنات 2.4 بالمئة إلى 2.7 مليون طن.