هبوط أسهم الخليج تأثرا بخسائر السوق الأمريكية

بورصة قطر

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:35 04/02/2018 حدث بتاريخ: 12:35 04/02/2018

هبطت البورصات الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الأحد في رد فعل على خسائر حادة للسوق الأمريكية يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أكبر زيادة سنوية للأجور منذ 2009 مما زاد من خطر رفع أسعار الفائدة أكثر مما هو متوقع للعام الجاري.

ونزل مؤشر دبي 0.8 بالمئة وفقد سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة حيث قد تواجه الشركة شأنها شأن غيرها من شركات التطوير العقاري ظروفا أصعب إذا ما أثرت أسعار الفائدة الأعلى في الولايات المتحدة على العملات الخليجية المربوطة بالدولار.

ونزل سهم الخليج للملاحة 3.7 بالمئة إلى 1.05 درهم إذ باع بعض المستثمرين السهم للشراء في إصدار حقوق خاص بدأ تداوله اليوم.

وهوى مؤشر قطر 1.9 بالمئة وكانت الأسهم العقارية ضعيفة بصفة خاصة وفقد سهم المتحدة للتنمية 3.4 بالمئة ونزل سهم بروة العقارية 2.9 بالمئة.