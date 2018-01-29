بورصة الكويت تستضيف الدفعة الرابعة من برنامج حديثي التخرج التابع لهيئة أسواق المال

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:17 29/01/2018 حدث بتاريخ: 13:18 29/01/2018

استضافت بورصة الكويت مؤخراً 19 متدرباً ومتدربة من الكويتيين حديثي التخرج من ضمن برنامج "حديثي التخرج الرابع" الذي أطلقته هيئة أسواق المال لتعريفهم حول تاريخ بورصة الكويت، وأسلوب عملها.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الكوادر الوطنية، وتطوير حديثي التخرج وتعزيز قدراتهم على التنافس والانخراط في سوق العمل، وقد تضمنت هذه الدورة تعريف الخريجين بأهداف بورصة الكويت الرئيسية، وعن مسؤوليات القطاعات المختلفة في الشركة والتي تخللها زيارة لقاعة التداول للاطلاع على عملية التداول الفعلي لأسهم الشركات المدرجة، إضافةً الى ذلك، تم شرح أهم انجازات بورصة الكويت خلال السنوات الماضية ورؤيتها المستقبلية للاقتصاد الكويتي وقطاع أسواق المال.

هذا وستستمر بورصة الكويت في رفع مستوى التوعية عن الشركة وأهدافها الرئيسية مع الحرص على المساهمة في تطوير ثقافة الخصخصة ونشرها بين المؤسسات الحكومية من خلال جلسات تثقيفية مماثلة.

للمزيد من المعلومات حول بورصة الكويت وأنشطتها، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.boursakuwait.com.kw.