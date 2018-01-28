مشاريع الكويت: استكمال أعمال تطوير البنية التحتية في ضاحية حصة المبارك

نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة المشاريع فيصل العيار

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 10:15 28/01/2018 حدث بتاريخ: 10:18 28/01/2018

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن استكمال أعمال تطوير البنية التحتية في ضاحية حصة المبارك في نهاية عام 2017. ويتم التحضير حالياً لتسليم المرافق العامة إلى الجهات الحكومية المختصة حسب الاقتضاء.

يذكر أن شركة الأحمدية للمقاولات حصلت على مناقصة إنشاء وإنجاز البنية التحتية، وتم استكمال الأعمال ضمن الإطار الزمني المقرر، ويمكن للمطورين الذي قاموا بشراء قسائم في الضاحية البدء قريباً بأعمال تشييد مشاريعهم.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة المشاريع فيصل العيار "حرصت شركة مشاريع الكويت، بصفتها المطوّر الرئيسي لضاحية حصة المبارك، على العمل مع المقاولين المحترفين في مجال البناء لضمان تمتع المقيمين والزائرين للضاحية في المستقبل بأسلوب حياة فريد من نوعه. ونود أن نعرب عن تقديرنا لشركة الأحمدية للمقاولات التي سخرت كافة قدراتها وخبراتها من أجل استكمال هذه المرحلة من المشروع وفق أعلى المستويات التي نتوقعها وضمن الإطار الزمني المقرر".

وأضاف "بإمكان شركات التطوير العقاري البدء بأعمال البناء والتشييد في القسائم التي اشتروها في ضاحية حصة المبارك وذلك بمجرد استكمال تسليم المرافق العامة للجهات الحكومية المختصة. ذلك يشمل أيضاً ذراعنا العقاري، شركة العقارات المتحدة".

ضاحية حصة المبارك هي أول منطقة شاملة ومتنوعة الاستخدامات في الكويت. وبفضل موقعها الفريد المطل على البحر وقربها من الوسط التجاري والمالي لمدينة الكويت فإنها تعد سكانها وزائريها والذين يعملون فيها بأسلوب حياة فريد من نوعه. وسوف تجمع الضاحية المناطق الترفيهية والسكنية والتجارية مع ضمان تقديم نوعية حياة لا مثيل لها.