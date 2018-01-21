"الائتمان" يوقع بروتوكول المرحلة الثانية للتعاون مع بنك الخليج

جانب من التوقيع

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:11 21/01/2018 حدث بتاريخ: 14:11 21/01/2018

وقّع نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف والرئيس التنفيذي لبنك الخليج طوني ضاهر صباح اليوم بروتوكول تعاون المرحلة الثانية من التعاون المشترك التي تشمل عمليات (الايداع المباشر).

جرى توقيع البروتوكول في المقر الرئيسي لبنك الائتمان، بحضور عدد من نواب المدير العام، ومدير عام الأعمال المصرفية الدولية والاستثمار ببنك الخليج خالد المطوع و مساعد المدير العام محمد القطان .

وقالت الناطقة باسم بنك الائتمان حباري الخشتي في تصريح صحافي لها اليوم: إن بنكي الائتمان والخليج كانا قد وقعا في مايو 2016 بروتوكول المرحلة الأولى من التعاون التي شملت تمكين العملاء من سداد الأقساط الكترونيا عبر التحويل مباشرة من حسابهم المصرفي في "الخليج" إلى رصيد مديونياتهم في "الائتمان" بطريقة سهلة وميسرة ومن دون أن يضطروا إلى مراجعة أي من البنكين، وعلى نحو يرفع العبء عن العملاء ويوفر الكثير من الوقت والجهد.

وأوضحت أن البروتوكول الثاني الذي وقع اليوم يأتي استكمالا لسابقه، ويتعلق بعمليات الايداع المباشر، حيث سيصبح بإمكان عملاء بنك الخليج الحصول على دفعات القروض العقارية الكترونيا عبر الايداع المباشر في حساباتهم وذلك بدلا من الشيكات الورقية.

وأشارت الخشتي الى أن البروتوكول يأتي استكمالا لمنظومة من اتفاقات التعاون مع البنوك والمصارف المحلية بدأ العمل بها منذ سنوات وشملت عددا كبيرا من البنوك.

وعبّرت عن ترحيب "الائتمان" الدائم بكل المبادرات التي من شأنها تطوير وتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بها واستعداده الدائم للتعاون مع كل الجهات المعنية وذات الشأن في القطاعين الحكومي والخاص ، مشيدة بالجهود التي بذلها بنك الخليج وتعاونه اللامحدود لتحقيق هذا الانجاز الذي سيسهم في نمو ومضاعفة عدد المعاملات الالكترونية بشكل كبير.

وذكرت أن هذه الخطوات تأتي في سياق استراتيجية "الائتمان" لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء نحو الأخذ بتطبيقات الحكومة الالكترونية ووضع قواعد وضوابط مناسبة لتقليص الدورة المستندية واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أن حرص البنك على توسيع شبكة الربط مع البنوك والمصارف يعكس قناعة ثابتة بدور القطاع الخاص في التنمية.