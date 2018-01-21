السعودية تبني 9 محطات تحلية مياه على البحر الأحمر

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:17 21/01/2018 حدث بتاريخ: 13:24 21/01/2018

قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي اليوم الأحد إن المملكة تخطط لبناء تسع محطات تحلية مياه بتكلفة تتجاوز ملياري ريال (530 مليون دولار) على ساحل البحر الأحمر.

أوضح الوزير عبد الرحمن الفضلي أن طاقة المحطات ستبلغ 240 ألف متر مكعب من المياه يوميا وستُستكمل خلال "أقل من 18 شهرا".

وقال الوزير إن المشروع الذي يجري تنفيذه بموجب مرسوم ملكي للعاهل السعودي الملك سلمان سيساعد المؤسسة العامة للتحلية "في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية".

ولم يذكر الوزير تفاصيل عن التمويل.

كانت السعودية قالت في 2016 إنها تنوي اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركات محلية وأجنبية لتمويل مشروعات البنية التحتية. وفي أغسطس آب قالت إنها ستبني منتجعات على نحو 50 جزيرة في البحر الأحمر وستستكمل المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي يدعمه صندوق الاستثمارات العامة في الربع الأول من 2022.