توقيع عقد لمشروع أطول برج في العالم في جدة

واجهة مدينة جدة البحرية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:55 18/01/2018 حدث بتاريخ: 11:55 18/01/2018

وقع مطورون عقاريون يسعون لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم في مدينة جدة السعودية عقدا قيمته 620 مليون ريال (165 مليون دولار) لتنفيذ أعمال البنية التحتية في الموقع مما يعني أن المشروع سينفذ رغم الأوضاع الاقتصادية الضعيفة.

وقالت شركة جدة الاقتصادية، التي تقود الكونسورتيوم المسؤول عن المشروع، في بيان في وقت متأخر أمس الأربعاء إن شركة الفوزان للمقاولات العامة فازت بالعقد على أن ينتهي العمل خلال 12 شهرا.

بدأ تشييد برج جدة، الذي كان متوقعا أن تصل تكلفته إلى 1.2 مليار دولار في البداية، منذ عدة أعوام وقال مسؤولون في وقت سابق إن البناء سينتهي بحلول 2020. ولم تذكر شركة جدة الاقتصادية في بيانها إن كان هذا الإطار الزمني مازال قائما.

بدأ العمل في المشروع في وقت كان الاقتصاد السعودي مزدهرا فيه لكنه يواجه بيئة أكثر صعوبة الآن حيث تواجه سوق العقارات في المملكة مصاعب بسبب الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط.

ورئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال ورئيس مجموعة بن لادن بكر بن لادن محتجزان منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي فيما يتعلق بتحقيقات فساد واسعة النطاق.

والشركتان ضمن الكونسورتيوم المسؤول عن المشروع.

ويظهر عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية أن السلطات السعودية ترغب في استمرار العمل بالمشروع ولا تريد أن يعرقل التحقيق العمل.

ومن المتوقع أن يتجاوز ارتفاع برج جدة الألف متر ليتجاوز برج خليفة في دبي الذي يتجاوز ارتفاعه 828 مترا.