سامسونج تطلق هاتفي A8+ و A8 Galaxy في الكويت مع اكبر شاشة عرض لامتناهية

هاتفي A8+ و A8 Galaxy

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:25 17/01/2018 حدث بتاريخ: 16:39 17/01/2018

أعلنت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات اليوم، عن إطلاق أحدث أجهزتها في مجموعة A Galaxy:A8+ وA8 Galaxy.

وتتميز هواتفA8+ وA8 Galaxy بكاميرا أمامية مزدوجة، وشاشة عرض لامتناهية، والتصميم المريح والمذهل، الذي يعتبر امتدادا لإرث سامسونج التصميمي. ومع المزايا الإضافية اليومية، باتت سلسلة Galaxy A أكثر عصرية وعملية وراحة من أي وقت مضى.

وفي هذا الإطار، قال طارق صباغ، رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات: "مع إطلاق هاتفي A8+ وA8 Galaxy، فإننا نقدم لعملائنا المزايا الرئيسية لتصاميمنا الرائدة في سلسلة الهواتف الذكية الكلاسيكية، التي وبالإضافة إلى الأجهزة والوظائف المتطورة، توفر للمستهلكين تجربة استخدام مريحة وسهلة وسلسة. إننا ومن خلال تزويد هذه الهواتف بالمواصفات المبتكرة كالكاميرا الأمامية المزدوجة، وشاشة العرض اللامتناهية مع خدمة التركيز المباشر Live Focus، فإننا نضيف الكثير من المزايا لمجموعة Galaxy A المعروفة بتصاميمها الأنيقة، إضافة إلى ضمان توفير كل ما يحتاجه عملاء سامسونج في هاتف ذكي عملي وفاخر بأسعار معقولة".

تصميم أنيق ومريح

تم تصنيع مجموعة هواتفA8+ وA8 Galaxy من مواد ممتازة، إضافة إلى تميزها بتصميم عصري أنيق متوفر بمجموعة من الألوان لتتناسب مع ذوقك وأسلوبك الشخصي. كما أن الزجاج الناعم والإطار المعدني، والهيكل الخارجي المتميز بالانحناءات الخفيفة يجعل من مجموعة A8+ وA8 Galaxy مريحة للإمساك بها واستخدامها، مع الواجهة الأمامية المصنوعة من زجاج 2.5D والخلفية المصنوعة من زجاج 3 Dلمزيد من المتانة.

كما تتميز مجموعة هواتفA8+ وA8 Galaxy بشاشة العرض اللامتناهية من سامسونج، مما يؤدي إلى زيادة حجم الشاشة مع الحفاظ على حجم الهاتف. ومع نسبة عرض غامرة تبلغ18.5:9 ، توفر الهواتف الذكية تجربة مشاهدة سينمائية أوسع نطاقا عند مشاهدة الأفلام أو اللعب. وبفضل مقاومتها للماء والغبار من خلال معيار IP68، يمكن A8+ وA8 Galaxy تحمل كافة العوامل الخارجية، ما يجعلها مناسبة لأي نشاط ومتوافقة مع أي نمط حياة.

أفضل كاميرا في فئتها

وللمرة الأولى في مجموعة Galaxy A، تتميز هواتفA8+ وA8 Galaxy بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل +8 ميجا بكسل بدقة F1.7 لمساعدتك على التقاط صور مثالية تعبر عنك في جميع الأوقات. وتتكون الكاميرا الأمامية المزدوجة من كامرتين منفصلتين لالتقاط صور شخصية متألقة، وواضحة بشكل استثنائي، مع تأثير Bokeh الفريد. ومع ميزة التركيز المباشر، يمكنك ضبط الإبهات الخلفي لالتقاط سيلفي مميزة.

كما تتميز مجموعةA8+ وA8 Galaxy أيضا بكاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسل بتقنية F1.7 مع عدسات منخفضة الفتحة لالتقاط صور عالية الجودة في ظروف الإضاءة الخفيفة. وعند تصوير مقاطع الفيديو على أجهزة A8+ وA8 Galaxy، فإن تقنية تثبيت الصورة الرقمية للفيديو من سامسونج ستخلصك من الاهتزازات التي قد تظهر في هذه المقاطع، ومع إضافة ميزة الفاصل الزمني، يمكنك الآن خلق مقاطع فيديو ذات فواصل زمنية تتيح لك تصوير فيديوهات أطول ومشاركتها على صفحات التواصل.

مجموعة متنوعة من الميزات والخدمات

تمنحك هواتف مجموعةA8+ وA8 Galaxy الراحة التي تنشدها بفضل شاشة العرض قيد التشغيل دائمًا، والتي تسمح لك بعرض المعلومات سريعاً دون فتح هاتفك، إضافة إلى القدرة على التحكم بالموسيقى والتحقق من الوقت والتقويم لتلقي التنبيهات والإشعارات، ما سيشعرك بأن كل ما تحتاجه من معلومات بات في متناول يديك. وقد تم تزويد كلا الجهازين بخدمة Samsung Pay، ما يساعدك في التخلي عن محفظتك، وإنجاز معاملاتك بسرعة وسهولة باستخدام هاتفك.

تتميز مجموعة Galaxy A الرائعة بتصاميمها المميزة والأنيقة وسهولة استخدامها وعمليتها، وتقدم سامسونج لعملائها من خلال إطلاقA8+ وA8 Galaxy، هذه المزايا وغيرها الكثير للتعرف على جوهرك وشخصيتك الحقيقية على أتم وجه.

يتوفر جهازGalaxy A8 / A8+ في كافة متاجر التجزئة الرئيسية في الكويت ابتداءً من 17 يناير 2018 بسعر 152 و172 دينار كويتي على التوالي، بألوان الأسود والذهبي والرمادي الأوركيديه.