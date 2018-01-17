بنك الكويت الوطني – السعودية يصرف ألف ريال بدل غلاء معيشه لجميع موظفيه

مدير عام بنك الكويت الوطني - السعودية هاني يحيى آل غالب

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:17 17/01/2018 حدث بتاريخ: 12:17 17/01/2018

في إطار مواكبته للأوامر الملكية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أعلن بنك الكويت الوطني - السعودية" عن صرف مبلغ ألف ريال سعودي بدل غلاء معيشي لجميع موظفيه العاملين في المملكة العربية السعودية، وذلك دعماً من البنك لتخفيف الأعباء والتكاليف الاقتصادية عليهم.

وبهذه المناسبة قال مدير عام بنك الكويت الوطني - السعودية، هاني يحيى آل غالب "إن موظفي بنك الكويت الوطني هم الركيزة الأساسية له في ما حقق من نجاحات، لذلك يسعى البنك دائماً لمواكبة جميع التطورات التي من شأنها أن تقدم التطور والدعم المطلوب لهم، حيث يأتي تنفيذ المبادرة الملكية السامية والخاصة بصرف بدل غلاء المعيشة للموظفين من منطلق مسئوليته الاجتماعية تجاههم".

وأعرب آل غالب عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهم الله - على ما يبذلونه من جهود كبيرة ومساع مستمرة لتوفير سبل العيش الكريم والحياة الآمنة للمواطنين، والتي تعكس حرصهم الدائم على مواصلة مسيرة النمو والازدهار والاستقرار في المملكة، مشيداً في الوقت ذاته بحزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتتوافق مع خطط التنمية ومسيرة التطوير.

وتهتم مجموعة بنك الكويت الوطني بالتوسع في المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر أسواق المنطقة وتقدم فرصاً واعدة وذلك بفضل ما تشهده من استقرار في الأداء الاقتصادي، حيث حصل بنك الكويت الوطني - السعودية مؤخراً على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ساما (SAMA) على افتتاح فرعين جديدين للبنك في كل من الرياض والدمام إلى جانب فرع البنك الرئيسي العامل حالياً في جدة.

وكان بنك الكويت الوطني قد افتتح أول فرع له في المملكة العربية السعودية في جدة عام 2006، حيث يضم فريقاً متمرساً من مدراء علاقات العملاء الذين يتمتعون بقدرات كبيرة على صعيد تطوير وتوفير حلول مصرفية معدة وفقاً لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، بالإضافة إلى أنه يشارك في العديد من الصفقات المحلية مستفيداً من الخبرات التي توفرها مجموعة بنك الكويت الوطني في مجال المشاريع والتمويل المشترك.

كما يعمل فرع البنك في جدة بصورة وثيقة مع نظرائه في شبكة فروع الوطني وشركاته التابعة، وذلك لتوفير الدعم الكامل لعملائه فيما يتعلق بصفقاتهم العابرة للحدود، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الأخرى على صعيد الاستثمارات العالمية.

ويتمتع بنك الكويت الوطني من خلال تواجده بشبكة فروع محلية وعالمية عبر 4 قارات، حيث يمتد التواجد العالمي لبنك الكويت الوطني في العديد من المراكز المالية العالمية في كل من الصين، جينيف، لندن، باريس، نيويورك، سنغافورة، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في كل من لبنان، الأردن، مصر، البحرين، السعودية، العراق، تركيا والامارات.