"زين" تدفع بقدرات رواد الأعمال نحو آفاق جديدة من الابتكار في العام 2017

صورة من حملة مشروع زين "جيل Z" للشباب الخريجين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:02 16/01/2018 حدث بتاريخ: 12:02 16/01/2018

إيمانا منها بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقا من التزامها نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، كثفت زين أكبر شبكة اتصالات في الكويت من مبادراتها وبرامجها في مجالات الاستدامة خلال العام 2017.

فكان التزام الشركة بإحداث أثر ايجابي في كافة مبادراتها وبرامجها الاجتماعية، هو الدافع إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيراً، وانسجاماً مع هذا الهدف، فإن زين ومن خلال قيمها التي تؤمن بها تخطط دائماً للعمل على الفرص ذات الصلة بالاستدامة.

ومن منطلق الالتزام بهذه الاستراتيجية الراسخة لديها، واصلت زين تعزيز جهودها في مجالات الاستدامة في العام الماضي، كمؤسسة نشطة تعرف مسؤولياتها وواجباتها في المجالات الإجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والصحية، وزخرت مبادراتها الاجتماعية بسلسلة من البرامج والمشاريع التي تم توجيهها إلى الأعمال الإنسانية.

فقد حرصت زين خلال العام الماضي على إطلاق العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية التي شملت الشراكة الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات الدولية والإقليمية والمحلية، والتي منها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جمعية الهلال الأحمر الكويتي، الجمعية الكويتية للإغاثة، والبنك الكويتي للطعام وغيرها.

وارتكزت استراتيجية زين خلال العام 2017 أيضاً على سلسلة من المبادرات التي أتت في إطار التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة في الدولة بهدف تطوير إمكانات ومهارات الشباب، ومنها الشراكة الاستراتيجية مع مؤتمر تمكين الشباب، سوق قوت، برنامج لوياك، مؤسسة إنجاز، وبرنامج طالب الإلكتروني وبرنامج شبكة شباب زين FUN وغيرها.

وقامت زين أيضاً خلال العام 2017 بتعزيز التعاون المُشترك مع مختلف الجهات الصحية الرائدة في الكويت سواءً الحكومية منها أو الخاصة، وذلك من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية مع وزارة الصحة وبنك الدم المركزي ومستشفى السلام الدولي، ومعهد دسمان للسكري ومستشفى زين وغيرها، هذا إلى جانب إطلاق المبادرات التي تخدم مجالات البيئة، والتي سيسلط هذا التقرير الضوء على بعض منها :

“Zain Great Idea”

تؤمن زين بالدور المحوري الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآن في حياتنا المعاصرة، فبالنظر إلى التركيبة السكانية الشابة في المجتمع، فإنه من الضروري توجيه الدعم والرعاية للكوادر الشابة، كي تدفع بطموح هذه الطاقات إلى آفاق جديدة في المستقبل، وعلى هذا الأساس تنظر الشركة إلى الأعمال الناشئة على أنها الأرضية الخصبة المثالية للعثور على أولئك الأشخاص الطموحين من رواد الأعمال.

وانطلاقا من هذا، جاء دعم شركة زين المستمر لرواد الأعمال منسجما مع رسالتها في دعم جهود التنمية المستدامة، حيث تدرك الشركة أن الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية يفضي في النهاية إلى تحسين رفاه ورخاء المجتمعات، واستنادا إلى ذلك، فإنها تواصل جهودها بالتركيز على مجالات الاستدامة.

وحرصت زين في النسخة الجديدة التي أطلقتها في العام 2017 أن تتضمن أجندة الاستدامة الخاصة بها تقديم الدعم والتدريب والتطوير، والجاهزية للعمل، وبناء القدرات، فمنذ إطلاق نُسخة البرنامج الأولى قبل سبع سنوات في العام 2010 وحتى يومنا الحالي، أصبح برنامج Zain Great Idea ( زين فكرة عظيمة ) واحداً من أكبر البرامج المُتكاملة التي تعنى باحتضان وإطلاق المشاريع التكنولوجية الناشئة على مستوى الكويت، حيث قامت زين من خلاله باستقطاب المئات من روّاد الأعمال الذين يمتلكون أفكاراً إبداعيةً واعدة، وطموحاً في دخول بيئة الأعمال عن طريق المشاريع الصغيرة، وقامت باحتضانهم وتزويدهم من خلاله بمحتوى تدريبي غني وفقاً لأعلى المعايير الدولية المُتّبعة في عالم ريادة الأعمال.

4YFN” برشلونة“

احتضنت زين روّاد الأعمال من الشباب الكويتي خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف النقالة MWC17، الذي استضافته برشلونة وذلك في جناحها الخاص بمعرض 4YFN لريادة الأعمال، وهو الحدث العالمي الأبرز الذي يجمع الشركات الناشئة الأكثر نموا في الخدمات الرقمية.

هذه المبادرة جاءت بهدف دعم وتقديم المشاريع الكويتية الناشئة في المجالات التكنولوجية، وإبراز قدرات وإمكانات الشباب الكويتي في واحد من أكبر التجمعات العالمية لكبار المصنعين والمبرمجين والمشغلين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث اصطحبت زين معها 8 مشاريع شبابية في مجالات التكنولوجيا الناشئة للمشاركة في 4YFN، في مبادرة منها لمساعدتهم في عرض أفكار مشاريعهم، والتواصل مع المجتمع الاستثماري العالمي.

"مذكّرة التفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"

في إطار شراكتها الاستراتيجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شاركت زين في زيارة ميدانية إلى مُخيّم الزعتري في المملكة الأردنية الهاشمية ضمن حملتها الإنسانية #زين_مع_اللاجئين.

هذه المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والصحيّة لللاجئين وأي أفراد آخرين ممن تقدم لهم المفوضية المساعدة، وذلك من خلال توفير الاحتياجات الأساسية والمساعدات الغذائية والرعاية الصحيّة والتعليم وغيره ، مبينة أن هذه الخطوة تجسّد روح التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية على المستوى الإنساني.

وقامت زين سابقاً بإطلاق بوابة إلكترونية رسمية zain.unhcr.org لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالتبرع لصالح حملتها الإنسانية #زين_مع_اللاجئين بالتعاون مع المفوضية، والتي هدفت إلى تحسين الظروف المعيشية لآلاف اللاجئين في المنطقة ممن يعانون حالات وظروف معيشية صعبة مع قرب وصول برد الشتاء القارس، حيث تم جمع التبرعات لتأمين المساعدات النقدية الموسمية والثياب الشتوية، ومواقد التدفئة وغيرها من الأساسيات التي تحتاجها العائلات في موسم الشتاء.

"جائزة المسؤولية الاجتماعية"

حصدت زين جائزة ميدالية التميّز الذهبية مع شهادة التميّز في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى منطقة العالم العربي، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الإقليمي والحفل السنوي الذي أقامته المنظّمة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دورتها الثانية عشرة في دُبي.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الجائزة التي حصدتها للمرة الرابعة جاءت تقديراً لجهودها في مجالات الاستدامة خلال العام 2017، والتي تضمّنت سلسلة من المبادرات والمشاريع التي أطلقتها وتبنّتها في مُختلف القطاعات الحيوية بالمجتمع، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص للمساهمة في تنمية المجتمع وخدمة أفراده.

وبيّنت زين أن المنظّمة العربية للمسؤولية الاجتماعية خصصت هذه الجائزة السنوية لتسليط الضوء على المؤسسات والشركات الرائدة في مجالات الاستدامة على مستوى المنطقة، حيث شهد الحفل مُشاركة نخبة من الشخصيات القيادية التي تُمثّل مُختلف الجهات الرائدة من القطاعين العام والخاص على مستوى المنطقة العربية، وخاصةً مع تزايد الاهتمام الدولي بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص بمفهوم الاستدامة وتطويره وتطبيقه في المجتمعات العربية.

"حملة زين الشهور"

دشّنت زين حملتها الرمضانية مع مبادرة "ماچلة رمضان"، والذي قام فريقها التطوعي من خلالها بتوزيع المواد الغذائية التموينية الأساسية على الأسر المتعففة داخل الكويت قبل قدوم الشهر الكريم، حيث قام متطوعو زين بتجهيز صناديق "الماچلة" في مقرّ الشركة الرئيسي ومن ثم توزيعه على مجموعة من الأسر المحتاجة في مناطق مختلفة من محافظة الجهراء، بالإضافة إلى تقديمها إلى بيت الزكاة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ليتم توزيعها على المحتاجين داخل الكويت.

كما أطلقت زين مبادرتها السنوية لإفطار الصائم، والتي استمرت حتى اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك، والتي قامت الشركة من خلالها بتوزيع الوجبات الغذائية على المحتاجين طوال الشهر الكريم في كل من منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، حيث غطت زين المناطق الأكثر كثافة بالسكان.

وقامت زين من خلال حملتها الرمضانية بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات الرائدة على مستوى الكويت من القطاعين العام والخاص، وذلك لتحقيق أهدافها المستدامة اتجاه المجتمع، والتي تضمّنت شراكتها الاستراتيجية مع بيت الزكاة، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمستشفيات التابعة لمنطقة الصباح الطبية، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وجمعية النجاة الخيرية، والبنك الكويتي للطعام، وغيرها من الجهات الرائدة في الكويت.

كما أقامت زين فعالية حفل القرقيعان في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لمشاركة الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة الشهر الفضيل بالتعاون مع إدارة الرعاية الاجتماعية، حيث قامت بتقديم الهدايا والألعاب للأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتوزيع القرقيعان على الجميع.

وشاركت زين الأطفال المرضى في المستشفيات فرحة القرقيعان في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال توزيع أكياس الحلوى والألعاب والهدايا على الأطفال المرضى وذويهم والهيئات التمريضية التي تعتني بهم في أكبر المستشفيات التي تحتضن المرضى من الأطفال في الكويت وهي مستشفى زين والمستشفى الأميري والرازي وابن سينا ومستشفى بنك الكويت الوطني.

" Z جيل"

أطلقت زين النسخة الثانية من مشروعها التدريبي لشباب الخريجين " جيل Z " في العام 2017، والذي تستهدف منه الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة، بغرض تقديم وتأهيل جيل جديد من الرواد إلى بيئة الأعمال.

واختارت زين خمسة مواهب وطنية شابة كي تنضم إلى برنامج "جيل Z "، بعد انتهائها من عملية تقييم صارمة، اتسمت باتباع مجموعة من المعايير التي تراعي تحقيق البيئة الأمثل لرواد الأعمال، مبينة أن الأسماء المختارة تم إدراجها في فعاليات "البرنامج " الذي يختبر قدراتهم المعرفية، كما يساعدهم في تنمية أفكارهم بأساليب ذات صلة بطبيعة الأعمال لديها.

وركز برنامج "جيل Z" على تطوير وتنمية المهارات الشخصية من أجل تقوية روح التعاون وتعزيز روح فعالية الفريق، فضلا عن تطوير روح الابتكار والإبداع، وهو ما يسهم ايجابيا في إعداد الخريجين لدخول سوق العمل بقدرات ومهارات أفضل.

ويمثل برنامج "جيل Z" حلقة أخرى في برامج زين لدعم ومؤازرة المواهب الوطنية الشابة، حيث أطلقت في العام 2016 برنامج " Zainers 2.0" للشباب الخريجين، والذي قدم فرص عمل ناجحة للعديد من الخريجين الكويتيين، بتعيينهم بدوام كامل لديها.

الشراكة الاستراتيجية مع "إنجاز"

خلال العام 2017، شاركت زين في برنامج إنجاز لإدارة العمل الاحترافي لطلبة المدارس ، حيث شارك موظّفوا زين في توجيه الطلبة والطالبات من المدارس الحكومية المتوسطة في جو مهني احترافي مما ساهم في تطوير طاقاتهم ومواهبهم ، وذلك ضمن استراتيجية زين للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تُساهم من خلالها في تنمية قطاعي الشباب والتعليم.

تسعى زين من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة "إنجاز" إلى تثقيف ودعم الشباب الشغوف بتطوير أفكاره ومشاريعه وفق معايير عالمية، وذلك من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها على مدار العام لطلبة وطالبات الجامعات والمدارس، حيث تسعى باستمرار لتوفير بيئة مناسبة لطاقات وإبداعات شباب الكويت حتى تنمو وتثمر وتسهم بإضفاء قيمة مضافة للمجتمع.

وأضافت الشركة أن المسابقة تهدف إلى إتاحة الفرصة لطلبة المرحلتين الجامعية والثانوية في الكويت على تقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة التي تخدم مُختلف المجالات، حيث يتعلّم الطلاب المشاركين من خلالها كيفية اقتناص الفرص المناسبة في بيئة العمل وكيفية إطلاق المنتجات وإجراء الدراسات والأبحاث المناسبة قبل إطلاق المنتجات وغيرها.

كما تقدم "إنجاز الكويت" برامج تعليمية وتربوية تنمي المهارات القيادية والتنظيمية في بيئة الأعمال منذ تأسيسها في العام 2005، وذلك بهدف تعليم وإلهام الجيل القادم في إدارة الأعمال، حيث ألهمت "إنجاز الكويت" أكثر من 54,000 طالب وطالبة بفضل أكثر من 3000 متطوع من القطاع الخاص الكويتي، وفي أكثر من 100 مدرسة وجامعة في الكويت.

"فريق الغوص الكويتي"

استضافت زين فريق الغوص الكويتي التابع للمبرّة التطوعية البيئية في مقرها الرئيسي، الذي قام بتكريم الشركة على جهودها المتواصلة في الحفاظ على البيئة الكويتية، وذلك بمناسبة إنجاز 800 مهمة بيئية بحرية نفذها فريق الغوص الكويتي على متن القارب الذي قدّمته زين منذ العام 2003 ويستخدمه الفريق حتى اليوم، وقامت زين بإهداء الفريق قارباً مُجهّزاً بكامل المعدات الأساسية، وقام الفريق باستخدامه لإنجاز 800 عملية بحرية بيئية تضمنت انتشال سفن وقوارب غارقة ورفع شباك صيد مهملة وإنجاز مشروع صيانة المرابط البحرية، هذا بالإضافة لإنجاز مشاريع مراقبة ورصد الشعاب المرجانية ورفع المخلفات الضارة للبيئة البحرية وتنظيف السواحل والجزر وتوثيق البيئة البحرية وغيرها.

"يا باغي الخير أقبل"

أطلقت زين مبادرتها الخيرية "يا باغي الخير أقبل" للسنة الثانية على التوالي، والتي قامت من خلالها بالتبرع بـ 500 فلس لصالح إحدى الجهات الخيرية مُقابل كل فاتورة تم سدادها خلال شهر رمضان المبارك، حيث قامت الشركة العام الماضي بالتبرّع بأكثر من 45 ألف دينار باسم عملائها لصالح جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، وتم توجيهها لصالح بناء مجموعة من الآبار الارتوازية في بعض المناطق النائية في الصومال وقيرغيزستان.

#ابشروا_بالخير

أقامت زين شراكة إنسانية مع حملة #ابشروا_بالخير التي أطلقتها جمعية النجاة الخيرية بهدف تقديم الدعم للأسر المتعففة والطلبة من غير القادرين على دفع الرسوم الدراسية داخل الكويت، والتي لاقت نجاحاً كبيراً فاق جميع التوقعات من خلال جمع أكثر من 4 ملايين دينار كويتي خلال 12 ساعة فقط.

فقد قامت الشركة بإرسال أكثر من مليون رسالة نصيّة قصيرة SMS تحتوي على رابط التبرع لقاعدة عملائها الأكبر في الكويت، وذلك لتعريفهم على الحملة ودعوتهم للمشاركة فيها، هذا بالإضافة لنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة، وقامت جمعية النجاة الخيرية بإطلاق حملة #ابشروا_بالخير في مول 360، وقد تم تخصيص التبرعات لدفع تكاليف مصروفات 1500 أسرة متعففة داخل الكويت شهرياً ولمدة عام كامل وكفالة 1400 طالب علم من خلال دفع رسومهم الدراسية شهرياً ولمدة عام كامل.

"دورة الروضان"

أعلنت زين عن رعايتها الماسية للنسخة الـ 38 من دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي، والتي تقام تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأبرزت زين من خلال رعايتها لهذه الدورة حرصها على دعم الشباب والرياضة الكويتية، والتي تُعد من أولوياتها الاستراتيجية في تنفيذ خططها لبرامج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث تعتبر دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الحدث الرياضي والشبابي الأبرز على مستوى الكويت خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، حيث يترقب الجمهور في شهر رمضان من كل عام دورة الروضان بشغف كبير نظراً لما تشهده من مستويات عالية من الاحترافية للفرق المشاركة، ولاستضافتها مشاهير كرة القدم العربية والعالمية.

"تمكين المرأة"

أطلقت زين مبادرة تمكين المرأة في العام 2017، التي تهدف منها اتخاذ خطوات حقيقية نحو التنوع بين الجنسين في بيئة الأعمال، وتقوية ودعم العنصر النسائي حتى يكون للمرأة دور فاعل في تطوير وقيادة المؤسسة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وهذه المبادرة التي تبناها نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي، هي في الحقيقة تطبق حاليا على أرض الواقع داخل آلية العمل لديها، بعدما كشفت النسب المسجلة أن هناك 25% فقط يمثلون العنصر النسائي في قوة عمل المؤسسة، وهو ما دعا إلى تبني هذه المبادرة لبناء ودعم قدرات المرأة.

وجاء الكشف عن هذه المبادرة في الملتقى الذي أقامته زين في فندق سيمفوني في الكويت، والذي جمعت فيه ما يقارب 300 موظفة من كافة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع قيادات الإدارة العليا التي تقدمها نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بدر الخرافي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمدراء التنفيذيين في شركات زين.

"سرطان الثدي"

نظّمت زين فعالية توعوية لموظّفيها بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، والتي أتت في إطار حملتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي (#زين_بالوردي) التي أطلقتها في بداية شهر أكتوبر الماضي، واستمرت الحملة على مدى السنوات العشر الماضية وتعتبر جزءاً لا يتجزّأ من استراتيجية زين للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تأتي تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي حول العالم في أكتوبر من كل عام، وتهدف بشكل أساسي إلى المساهمة في نشر التوعية الإيجابية حول سبل الوقاية في المجتمع.

"خط نجدة الطفل"

تهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء والوعي على قضايا العنف ضد الأطفال، حيث سعت زين من خلال هذه المبادرة إلى توفير خط اتصال لمواجهة هذة المشكلة بالتعاون مع وزارة الصحة الكويتية والبرنامج الوطني لحماية الطفل، وتم تخصيص خط 147، وهو خط ساخن مخصص لاستقبال المكالمات للتبليغ عن أي عنف ضد الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة الكويتية و شركة زين ويقوم بوضع الحلول والتعليمات من أطباء متخصصين بهدف منع تكرار مثل هذة الحالات في بعض العائلات التي يواجه أطفالها حالات عنف.

"مبادرة بالعربي"

رعت شركة زين فعاليات مُبادرة #بالعربي التي نظّمتها مكتبة الكويت الوطنية بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مُمثّلةً بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، وذلك بمُناسبة اليوم العالمي للّغة العربية الذي يُصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

الفعالية شهدت حضور الرئيس التنفيذي في زين الكويت إيمان الروضان والمدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم سيف المنصوري والمدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل العبد الجليل، حيث جاءت رعاية زين من مُنطلق حرصها على دعم مختلف الفعاليات والأنشطة التي تعنى بالعمل الثقافي، وخاصةً تلك التي تهتم لنشر وتشجيع استخدام اللغة العربية والاحتفاء بها على المستويين المحلّي والعالمي.

"سوق قوت"

دخلت شركة زين في شراكة للموسم الخامس مع منصة Qout Market التي تهدف إلى جمع الطاقات والمواهب المحلّية في مجالات الزراعة العضوية والتغذية والمشغولات اليدوية، والتي انطلقت في حديقة الشهيد – المرحلة الثانية، وجاءت هذه الشراكة في إطار استراتيجية زين للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلّية للمساهمة في تقديم جيل من الشباب الكويتي القادر على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة، حيث يهدف هذا الحدث إلى نشر التوعية حول نمط الحياة الصحي واستهلاك المنتجات العضوية والصحية من خلال تقديم فرصة لأصحاب المشاريع الحرفية والزراعية والمشغولات اليدوية لعرض منتجاتهم المصنّعة محلياً في مكان واحد.

"أمسية شربل روحانا"

نظمت زين وجمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع "Soroptimist" أمسية غنائية لعازف العود الشهير شربل روحانا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، بالتعاون مع مؤسسة "سند" الخيرية، لتسليط الضوء على واحدة من القضايا الإنسانية والاجتماعية، وهي التوعية بالعناية التلطيفية ورعاية المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة طويلة الأمد والأمراض المستعصية، والذين لا أمل لهم في الشفاء وأصبحوا في مراحل المرض الأخيرة.

"ماراثون 642"

رعت شركة زين " ماراثون بنك الخليج 642 "، وهي الفعالية الرياضية التي أقيمت في سوق شرق بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشهدت حضور ما يفوق الـ 6000 مُشارك من مُختلف الفئات العمرية، وجاءت الرعاية البلاتينية للماراثون امتداداً لشراكة زين الاستراتيجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي حضرت كشريك رئيسي في الفعالية، وذلك بهدف التوعية حول حملة #أصوات_لأجل_اللاجئين الإنسانية التي أطلقتها المفوضية لجمع التبرعات عبر الإنترنت لصالح اللاجئين السوريين، حيث تحرص الشركة على دعم البرامج والمشاريع التي تخدم الأهداف النبيلة وتعمل جاهدةً لمساندة العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية باعتبارها كيان اقتصادي مؤثر في الدولة.

"Gulf Run"سباق

شاركت زين للموسم الـ 12 في الحدث الرياضي GulfRun، والذي يُعد أحد أضخم الأنشطة الرياضية التي تعنى برياضة سباقات السيارات على مستوى منطقة الخليج العربي، التي تستهدف المحترفين والهواة على حد السواء، و كانت الانطلاقة في هذه النسخة مع سباق التحمّل للعربات الصغيرة السادس (Karting) فئة 24 و12 ساعة في حلبة سرب بالشويخ.

وتأتي رعاية زين الرئيسية لهذا الحدث الرياضي المتميز انطلاقا من استراتيجيتها اتجاه دعم قطاعي الرياضة والشباب، وفي إطار حرصها على تشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المتميزة بما فيها رياضة سباق السيارات بمختلف فئاتها.