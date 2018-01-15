البترولية المتكاملة تستكمل تعيين مشغلي الحقول

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:01 15/01/2018 حدث بتاريخ: 11:01 15/01/2018

وقّع 24 مشغل حقل من حديثي التخرج عقود انضمامهم للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة للالتحاق بمصفاة الزور.

بدوره قال مدير الموارد البشرية والتطوير الوظيفي عبدالرحمن العليان: هذه الدفعة هي الأخيرة لهذا العام المالي ليكتمل بذلك العدد المطلوب وهو 100 مشغل حقل تم التعاقد معهم، مشيراً إلى أنه سيتم فرز هذه الدفعة في مصفاة ميناء عبدالله ليتلقوا التدريب المطلوب.

وتابع: من المقرر أن يكون تشغيل مصفاة الزور في ديسمبر 2019 وهذه الدفعة مع الدفعات التي سبقتها ستساهم في تشغيل منشآت تلك المصفاة، موصحاً أن عقود هذه الدفعة هي نفسها العقود الخاصة بالدفعات السابقة فالعقود موحدة.

وأضاف: الاعتماد الكلي والرئيسي على مشغلي الحقل وسيتم تدريبهم أفضل تدريب في شركات عالمية داخل وخارج الكويت، موضحاً أنهم سيلتحقون في المرحلة الأولى بمصفاة ميناء عبدالله للتدريب على الوحدات الجديدة بها ثم يلتحقون ببرنامج متخصص مع شركات عالمية لاكتساب الخبرة المطلوبة.

مشغل الحقل أحمد عبدالوهاب دشتي أكد أن اختياره للبترولية المتكاملة جاء كونها واحدة من أفضل الشركات في الكويت وسمعت عنها الكثير وعما تخطط له من أجل مستقبل الكويت.

وعبر دشتي، الذي أنهى دراسة الهندسة الكيميائية العام الماضي، عن تفاؤله بالشباب الكويتي في الشركة وقدرته على مواجهة التحديات، لافتاً إلى أن حماس هؤلاء الشباب سيسهل عملية التغلب على أية صعوبات.

أما مشغل الحقل يعقوب الصليلي فقد عبر عن تفاؤله الشديد بالتحاقه بالبترولية المتكاملة، متوقعاً مستقبلاً مزهراً للشباب الكويتي في هذه الشركة.

وأكد أن البترولية المتكاملة ستشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الكويتي، مشدداً على ثقته بالشباب الكويتي وقدراته في تحقيق طموحاته.

بدوره قال مشغل الحقل فيصل عبدالله الكندري: سمعنا كثيراً عن النجاحات التي حققتها البترولية المتكاملة وأعتقد أن بها مميزات غير موجودة في الشركات الأخرى.

وأضاف: البترولية المتكاملة بيئة جيدة وخصبة لتحقيق طموحات الشباب الكويتي وأنا أشعر بسعادة وراحة نفسية كوني أصبحت جزءاً منها.