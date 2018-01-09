جلوبل تنهي عملية تخارج من شركة بندار للتجارة والاستثمار

جلوبل

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:59 09/01/2018 حدث بتاريخ: 11:59 09/01/2018

أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، شركة إدارة أصول واستثمارات مصرفية إقليمية تتخذ من الكويت مقراً لها وتتواجد في أسواق المال الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن توقيع اتفاقية تخارج من حصة في شركة بندار للتجارة والاستثمار "بندار" بسعر يفوق القيمة السوقية. وكانت الحصة مملوكة من قبل "صندوق جي أم أف آي" وشركة جيمبال القابضة المداران من قبل ذراع إدارة الأصول البديلة، جلوبل كابيتال مانجمنت.

وكان صندوق "جي أم أف أي" قد استحوذ على حصة الأغلبية في شركة بندار عام 2008، قبل بضعة أشهر من بداية الأزمة المالية العالمية، والتي أثرت بشكل كبير على قطاع التمويل الاستهلاكي في الشرق الأوسط. وفي أعقاب الأزمة المالية والربيع العربي، قام فريق إدارة جلوبل كابيتال مانجمنت بتنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة والنمو لشركة بندار. وركز البرنامج على توسيع شبكة الفروع وتنويع قاعدة المنتجات وتحسين جودة الإقراض وتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر التمويل وتحسين الحوكمة المؤسسية للشركة.

وقد حققت الشركة في الفترة مابين 2012 و2016 نموا تراكمياً في الإيرادات بنسبة 17 في المائة، وفي صافي الأرباح بنسبة 54 في المائة، وفي إجمالي الأصول بنسبة 23 في المائة في واحدة من أكثر الفترات تحدياً في قطاع الخدمات المالية في الأردن. كما تمكنت الشركة من توزيع أرباح نقدية لنفس الفترة.

وعلق سليمان محمد الشاهين الربيّع، نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والشريك المدير في جلوبل كابيتال مانجمنت على توقيع إتفاقية التخارج قائلا: "نحن سعداء للغاية لإتمام هذا التخارج لتوفير السيولة لعملائنا خاصة في مثل هذه البيئة الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة."

وأضاف: "إن المركز المالي وصافي الدخل القوي وجودة محفظة القروض جعلت من شركة بندار هدفا مثاليا للإستحواذ من قبل شركة "تمكين"، وهي شركة تابعة لـ "البنك الإستثماري" في الاردن، وشهادة على أعلى معايير الحوكمة التي وضعناها لأنفسنا والشركات التي نديرها. ويعد هذا ثالث تخارج خلال عام من شركات في قطاعي التمويل الإستهلاكي المصرفي من خلال عملية إندماج مع مؤسسة مالية محلية."

وعلق زاكير رزفي، الشريك في جلوبل كابيتال مانجمنت ومدير صندوق "جي أم أف اي" قائلا: "نحن فخورون بأننا نجحنا في التخارج من الشركة ونحن نعلم بأننا قمنا ببناء أساس متين للنمو المستقبلي. ونود أن نشكر جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين على دعمهم ومساهمتهم. إن فريق جلوبل كابيتال مانجمنت قد أثبت قدراته في إدارة وتنامي والتخارج من أصول عبر مختلف القطاعات وفي ظروف السوق الصعبة. وقد كانت تقريبا جميع تخارجات جلوبل كابيتال مانجمنت أعلى من القيم الدفترية والقيم السوقية للشركات المدرجة."

واختتم الربيع بتوجيه الشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية على انفتاحها ومعاييرها التنظيمية العليا لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر مما جعل البيئة مواتية للمستثمرين الدوليين للاستثمار المباشر والمساهمة في نمو الاقتصاد الأردني. ولا تزال جلوبل مهتمة بالاقتصاد الأردني النابض بالحياة مركزة نحو الصناعات ذات التقنية العالية والإنترنت.

ومن الجدير بالذكر أن فريق إدارة أصول الملكية الخاصة في جلوبل تمكن من التخارج بنجاح من 42 شركة منذ إنشائه، 26 منها منذ عام 2010، وهو الأعلى من بين جميع شركات الملكية الخاصة في المنطقة، وقام بتوزيع حوالي 580 مليون دولار أمريكي للعملاء.