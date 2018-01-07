"زين" تستمر بشراكتها الاجتماعية لـ "سوق قوت"

السفير الأمريكي لورانس سيلفرمان في جناح زين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:00 07/01/2018 حدث بتاريخ: 14:00 07/01/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن استمرار شراكتها الاجتماعية للموسم الجديد من "سوق قوت" Qout Market، وهي المبادرة الشبابية الأكبر من نوعها في الكويت، والتي أقيمت للشهر الثاني يوم السبت الماضي في حديقة الشهيد - دائرة السلام والذي شهد حضوراً كبيراً من المهتمين بالسوق.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلية الشابة، حيث يهدف هذا الحدث المميز إلى نشر التوعية حول نمط الحياة الصحي وتشجيع استهلاك المنتجات العضوية والصحية من خلال تقديم فرصة لأصحاب المشاريع الحرفية والزراعية لعرض منتجاتهم المصنّعة محلياً في مكان واحد.

وأوضحت زين أنها كانت متواجدة بمشاركة مميزة في "سوق قوت" من خلال جناحها الخاص، حيث قام السفير الأمريكي بدولة الكويت لورانس ر.سيلفرمان بزيارة جناح زين والذي نظّمت فيه العديد من الفعاليات والمسابقات الترفيهية، وقدّمت العديد من الجوائز القيمّة للمشاركين، بالإضافة لتنظيم مُسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على هاشتاغ .#ZainQout

وأفادت الشركة أن شراكتها الرئيسية لـ "سوق قوت" تعتبر إضافة كبيرة لسلسلة المشاريع الشبابية التي تشجعها بشكل متواصل لتحفز الطاقات المحلية على دفع منتجاتهم الوطنية بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة، وخصوصاً أن "سوق قوت" يستقطب أعداداً غفيرة من الجماهير الشغوفة بالتعرف على المنتجات التي تم تصنيعها محلياً بإدارة الشباب الكويتي، والتي وصلت إلى أكثر من 15,000 زائر في الموسم الماضي.

وأضافت الشركة أن مبادرة "سوق قوت" تمثّل فرصة حقيقية للشباب الكويتي لاستعراض منتجاتهم المحلية والتعرف على آخرين يشاطرونهم الشغف ذاته، حيث لا يرتكز المعرض على استعراض المنتجات فحسب، بل يشكّل تجمعاً رائعاً لتبادل وطرح الأفكار، ويقدّم نقطة جذب للجمهور من جميع الأعمار للتعرف على المنتجات الغذائية المحلية وإبداء آرائهم لمصنّعيها وجهاً لوجه.