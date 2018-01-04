"زين" تُقدّم لعملائها محتوى ترفيهي غير محدود لستة أشهر مع iflix

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:34 04/01/2018 حدث بتاريخ: 13:37 04/01/2018

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن آخر عروضها التسويقية، والذي تُقدّم من خلاله محتوى ترفيهي غير محدود لستة أشهر وسعة إنترنت 5 جيجابايت شهرياً مع خدمة iflix لبث محتوى الڤيديو عبر الإنترنت، لتفتح آفاقاً جديدة أمام عملائها الشغوفين ببث المحتوى الترفيهي الرقمي.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن خدمة iflix توفّر تشكيلة واسعة من آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية العالمية والعربية (بترجمة نصية عربية وإنجليزية)، كما توفر محتوى فيديو عرض أول، وسلسلة حصرية من البرامج الفائزة بجوائز أكاديمية شهيرة، بالإضافة إلى أفضل العروض الحصرية من بوليوود لمحبي الأفلام الهندية، إلى جانب أكثر من 2000 عمل من برامج الأطفال وغيرها.

وبيّنت زين أنّه فور اشتراك العميل في خدمة iflix للمرة الأولى، فإنّه سيحصل على فترة مدتها 6 أشهر من تاريخ الاشتراك مقدّمة من زين للاستمتاع بالمحتوى الترفيهي بشكل غير محدود، هذا بالإضافة لإنترنت بسعة 5 جيجابايت شهرياً ليتمكن العميل من بث محتوى الڤيديو عبر الإنترنت وتحميل أحدث الأفلام والمسلسلات على أجهزته المُفضّلة.

وقد أعلنت مجموعة زين مع iflix الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات بث الأفلام والبرامج والمحتوى التلفزيوني عبر الإنترنت في الأسواق الناشئة عن تأسيس كيان تجاري مشترك تحت اسم iflix Arabia لتوفير خدمات عالمية الطراز في بث المحتوى الترفيهي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التعاون مع أكثر من 170 استديو وموزع على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن العملاء الراغبين في الاستفادة من عروض المحتوى الرقمي الذي ستقدمه خدمة iflix، يمكنهم التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة kw.zain.com/iflix، أو تنزيل التّطبيق الخاص بها من متجر Google Play أو من متجر App Store.

وتمتلك iflix تكنولوجيا حصرية خاصة بها لضغط وتهيئة المحتوى الرقمي، وهي التكنولوجيا التي تسهم أكثر في ضمان استمتاع المشاهدين بتجربة مشاهدة رائعة، وذلك من خلال تمكين الخدمة بشكل أفضل، بحيث تنساب بسلاسة في حال كانت سرعات الإنترنت بطيئة نسبياً.

وسيسمح كل اشتراك بأن يصل المشترك إلى خدمة iflix من خلال خمسة أجهزة، بما في ذلك الهواتف النقالة وأجهزة اللاب توب، الحواسيب اللوحية، والتلفزيون كي يشاهدوها لاحقا أينما كانوا، وفي الوقت الذي يرغبون فيه.

كما أن هناك خاصية حصرية بمشتركي iflix، وهي إمكانية القيام بتنزيل الأفلام والبرامج التلفزيونية على هواتفهم النقالة وأجهزتهم اللوحية من مكتبة iflix الضخمة كي يشاهدوها بدون اتصال بالإنترنت.