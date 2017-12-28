"زين" تطرح عرضها الحصري "لأنك زين" لعملاء الدفع الآجل ابتداءً من 2.5 د.ك. شهرياً

عرض زين الجديد

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:35 28/12/2017 حدث بتاريخ: 17:46 28/12/2017

طرحت زين أكبر شبكة اتصالات في الكويت أحدث عروضها الحصريّة لعملائها من أصحاب خطوط الدفع الآجل (التي تشمل الخدمات الصوتية)، لتفتح المجال أمامهم للاختيار من بين مجموعة واسعة من أحدث أجهزة الهواتف الذكيّة والحواسيب اللوحيّة وأجهزة الإنترنت بالإضافة إلى أجهزة الترفيه " PlayStation و Xbox ".

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن العروض الحصريّة ستمنح عُملائها من (أصحاب الخطوط الصوتية للدفع الآجل) فرصة إضافة جهاز من القائمة الطويلة التي توفّرها في كافة فروعها لعملاء زين الحاليّين، بسعر يبدأ من 2.5 د.ك. شهرياً تضاف إلى اشتراكهم الحالي.

وكشفت الشركة أن هذا العرض الحصري لعملائها يمنحهم فرصة اقتناء أجهزةiPhone 8 وiPhone X وسامسونج نوت 8 ابتداءً من 15 د.ك. شهرياً تضاف إلى اشتراكهم الحالي، كما يقدّم هذا العرض فرصة اقتناء أجهزة iPhone 7 وجالكسي S8وS8 Plus وiPad Pro وHTC U11 وHuawei P9+ ابتداءً من 10 د.ك. شهرياً تضاف إلى اشتراكهم الحالي.

وبينت زين أن هذا العرض يوفر لعملائها الشغوفين بأجهزة الترفيه PlayStation 4 Slim وXbox One S - 1TB ابتداءً من 5 د.ك. تضاف إلى اشتراكهم الحالي عند اقتناء الجهاز، بينما توفر الشركة لعملائها الذين يرغبون بخيارات أوسع لأجهزة الإنترنت المتنقلة والثابتة لتعزيز تجربتهم على شبكتها المتطورة جهاز إنترنتBOLT الجديد الذي يقدم تكنولوجيا CAT11 الحديثة للإنترنت فائق السرعة، ابتداءً من 2.5 د.ك. شهرياً تضاف إلى اشتراكهم الحالي.

وذكرت زين أن هذه العروض الحصرية لعملائها من أصحاب خطوط الدفع الآجل تحمل معها نكهة متميزة خصوصاً أنها توفر قائمة واسعة ومتنوعة تخدم كافة استخدامات واحتياجات العملاء، مبينة أنها تدعو كافة عملائها للاستمتاع بتلك العروض.

وإذ أكدت الشركة أنها عند وعدها دائماً بتوفير الأحدث والأفضل والأجود لقاعدة عملائها، وهو العهد الذي قطعته على نفسها، فقد بينت في ذات الوقت أن عروضها الحصرية مستمرة، وستكون غنية دائما بمزيد من الخدمات والتكنولوجيا المبتكرة.

وأشارت إلى أنها بتوفيرها هذه الخيارات لأحدث أجهزة الهواتف الذكية والإنترنت والترفيه، فهي تلتزم بتجديد العهد مع عملائها دائماً بتوفير عروض تسويقية مرنة بالشكل الذي يعزّز من موقعها الريادي كأكبر شركة تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة لأكبر قاعدة عملاء في الكويت.

الجدير بالذكر أن شركة زين دائماً ما تعمد في عروضها التسويقية إلى تقدير عملائها على التزامهم المستمر مع خدماتها، وذلك بتوفير خيارات متنوعة ذات صلة بحياتهم الشخصية والعملية أمامهم، ولهذا تواصل الشركة إثراء محفظة عروضها من خلال استحداث وطرح باقات خدمات متكاملة تجمع هذه الاحتياجات والاستخدامات.

كما أن الشركة حريصة على زيادة قدراتها وامكانياتها في استبقاء رغبات ومتطلبات العملاء، حيث أن هدفها هو أن تزوّد عملاءها بخدمات وتكنولوجيا مبتكرة، وفي نفس الوقت أن تكون مُتناغمة مع أسلوب وايقاع الحياة.

وانطلاقاً من رؤيتها بأن تبقى دائما المزوّد الأكثر ثقة لخدمات الاتصالات المتنقلة المُبتكرة، فقد حرصت شركة زين أن تكون "الوجهة الشاملة" لكل متطلبات عملائها المتعلقة بصناعة تكنولوجيا الاتصالات، من خدمات الصوت والبيانات وحلول قطاع الأعمال، عبر جميع التقنيات الحديثة.