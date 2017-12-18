علي الغانم: مؤتمر اقتصادي عالمي في الكويت بالاتفاق بين "الغرفة" و"التجارة" وهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي

رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:32 18/12/2017 حدث بتاريخ: 15:34 18/12/2017

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم إن الوضع الاقتصادي في الكويت أصبح مميزا وهو ما يظهر من خلال تصنيف المؤسسات العالمية للكثير من المؤسسات الكويتية لاسيما البنوك.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي عقب لقائه ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد ناصر الروضان مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم الاثنين أن معظم البنوك الكويتية وكذلك الكثير من الشركات الاقتصادية والمساهمة أصبح لها تصنيف خاص مميز مقارنة بالكثير من المنظمات والبنوك الاخرى على مستوى المنطقة.

وأوضح أنه من هذا المنطلق تم الاتفاق في غرفة التجارة والصناعة الكويتية مع وزارة التجارة ومع هيئة الاستثمار الاجنبي على اقامة مؤتمر اقتصادي عالمي في الكويت لإبراز هذه الميزات التي حظيت بها تلك المؤسسات الكويتية من قبل المؤسسات العالمية.

ولفت إلى وضع الكويت الاقتصادي مع القوانين الجديدة ودعم الحكومة والتعاون مع القطاع الخاص لاسيما فيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية مبينا أنه من هذا المنطلق حظينا اليوم بمقابلة صاحب السمو أنا ووزير التجارة ورئيس هيئة الاستثمارات الدكتور مشعل الجابر".

وأكد الغانم أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله تحمس لهذا الموضوع إذ سيشمل سموه رعاه الله المؤتمر برعايته وحضوره السنة المقبلة معربا عن الأمل أن يصل المؤتمر المزمع إقامته إلى نتائج ايجابية بالنسبة للاقتصاد الكويتي.

من جهته قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد ناصر الروضان في تصريح مماثل إن رعاية وحضور حضرة صاحب السمو امير البلاد لهذا الملتقى المزمع إقامته في شهر مارس المقبل بلا شك هي اضافة كبيرة وقوية وجيدة تساعد على تطوير هذا الملتقى مؤكدا على أهمية اقامته في هذا الوقت.

وأضاف الروضان "اليوم استمعنا إلى نصائح صاحب السمو واهتمامه البالغ بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي واهتمامه بشكل خاص بهذا الملتقى الذي اعتقد انه فرصه ممتازة ان يقام في هذا التوقيت بشكل محدد".