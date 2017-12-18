"زين" تُشارك في اليوم العربي لذوي الاحتياجات الخاصة

لقطات من الحفل

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:16 18/12/2017 حدث بتاريخ: 12:16 18/12/2017

شاركت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت في الحفل الذي نظّمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدارة دور الرعاية الاجتماعية بمناسبة اليوم العربي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تحت رعاية وحضور نائب مُدير عام قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية في الهيئة العامة لشؤون الإعاقة د. نادية أبل وبالتعاون مع لجنة رئيس مجلس الأمة لذوي الإعاقة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تحرص سنوياً على المشاركة في الفعاليات التي تُنظّمها إدارة دور الرعاية، وذلك انطلاقاً من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تتبناها اتجاه كافة فئات المجتمع ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لن تدّخر الشركة أي جهود للاحتفال بقدرات وإمكانات ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم ورفع وعي المجتمع بمختلف القضايا التي تمسّهم.

وأشارت زين إلى أنها نظّمت مجموعة من الفعاليات الترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم في جو عائلي، وقامت بإدخال البهجة على قلوبهم ضمن برنامج الحفل، حيث ارتأت الشركة أن تُشارك في إنجاح هذه الفعالية التي تحتفي بقدرات وإمكانات ذوي الاحتياجات الخاصة وإشراكهم في المجتمع جنباً إلى جنب مع غيرهم.

وإذ أعربت الشركة عن فخرها بدعم القضايا الاجتماعية المختلفة بشكل مستمر، وخاصة تلك التي تهم ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنها بينت في ذات الوقت أنها تؤمن أن تحدياتهم لن تتعارض مع كونهم أصحاب إرادة وقيمة عالية في المجتمع لها تطلعاتها وطموحاتها التي يجب أن يتعاون معها الجميع.

الجدير بالذكر أن زين تُخصص جزءاً كبيراً من مبادراتها الاجتماعية اتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت مؤخراً برعاية ماراثون RunKuwait الخيري السنوي الذي نظّمته مجموعة فوزية السلطان الصحية لصالح الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت، بالإضافة إلى شراكتها الاستراتيجية لجائزة الأم المثالية للإعاقات الذهنية، والتي نظّمها مركز الخرافي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والزيارات الموسمية لدور الرعاية الاجتماعية في شهر رمضان المُبارك والأعياد وغيرها.

يذكر أن زين تحرص على تجديد تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وفي مقدّمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتقوم من خلال هذا التعاون بتبنّي العديد من المبادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع وفئاته المختلفة، والتي تتضمن الزيارات السنوية لدور الرعاية الاجتماعية والاحتفال السنوي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع المؤن الغذائية وغيرها.