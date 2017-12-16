"زين" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها لروّاد الأعمال في الكويت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:50 16/12/2017 حدث بتاريخ: 16:50 16/12/2017

شاركت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت في حفل افتتاح معرض Start A Business بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي Cisco، وذلك ضمن رعايتها البلاتينية للمعرض الذي أُقيم في أرض المعارض الدولية بمشرف تحت رعاية وحضور الوكيل المُساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة أحمد الفارس.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها أتت في إطار استراتيجيتها التي تحرص من خلالها على تكريس المزيد من الجهود لدعم وتمكين الشباب الكويتي من روّاد الأعمال، بالإضافة إلى المُشاركة في المبادرات التي تُسهم في تنمية مجالات الإبداع في قطاع ريادة الأعمال عن طريق تعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بتطويره.

وبينت زين أنها قامت من خلال جناحها الخاص باستعراض أحدث حلولها وخدماتها لروّاد الأعمال من زوّار المعرض، وذلك بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي Cisco، والتي تضمّنت مجموعة مُتكاملة من الخدمات المُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل حلول الاتصالات الموحدّة HCS وخدمات المعلومات السحابية والاتصالات الصوتية والمرئية وعقد المؤتمرات عبر الإنترنت وغيرها.

وتُدرك الشركة أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأعمال/الصناعات المنزلية، خاصةً كونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص، حيث تؤكّد على اهتمامها بتطوير ريادة الأعمال في المجتمع الكويتي المليء بالشباب الشغوف والمبدع الذي يملك أفكاراً إبداعية تهدف إلى تقديم حلول فعلية لاحتياجات السوق.

وهدف معرض Start A Business بشكل رئيسي إلى تشجيع المُبادرين من روّاد الأعمال في الكويت على الاستفادة من الخدمات والحلول التي تُقدّمها كبرى الشركات في الكويت لكل صاحب مشروع ناشئ من جميع القطاعات تحت سقف واحد، والتي شملت وزارات الدولة المُختلفة والشركات الاستثمارية والشركات المزوّدة للخدمات الأساسية من مثل وكالات التسويق والإعلان وتصميم الهوية التجارية ومزوّدي الأطعمة والتصنيع والجهات التدريبية وغيرها.