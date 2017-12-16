وكالة كابيتال إنتليجنس ترفع تصنيف النظرة المستقبلية لبنك الخليج إلى "إيجابية"

دلال الدوسري

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:33 16/12/2017 حدث بتاريخ: 15:33 16/12/2017

أعلنت اليوم وكالة "كابيتال إنتلجينس" الدولية للتصنيفات الائتمانية أنها صنفت النظرة المستقبلية لبنك الخليج في مرتبة "إيجابية"، مع تثبيت تصنيف القوة المالية للبنك في المرتبة "BBB+". وقالت الوكالة إن هذا التصنيف يأتي معززاً بارتفاع جودة قروض وأصول البنك، وقوة النسب الرأسمالية، وسلامة السيولة وتحسن الأرباح التشغيلية.

ووفقاً لوكالة كابيتال إنتليجنس فإن التصنيف "يعكس مركز البنك كثاني أكبر بنك تجاري تقليدي في الكويت، مع تميزه بانتشار محلي راسخ وواسع النطاق." وقد تم تثبيت تصنيفات بنك الخليج للعملات الأجنبية على المدى الطويل والمدى القصير في المرتبتين "A" و"A2" على التوالي. كما قامت الوكالة بتحديد النظرة المستقبلية عند المرتبة "الإيجابية" لجميع التصنيفات توقعاً لمزيد من التحسن في عدد من المؤشرات المالية لبنك الخليج.

وتعليقاً على إعلان وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني لبنك الخليج، صرحت السيدة/ دلال الدوسري، مساعد المدير العام لعلاقات المستثمرين في بنك الخليج، قائلةً: "نشعر بالفخر تجاه الإعلان عن رفع تصنيف النظرة المستقبلية لبنك الخليج إلى "إيجابية" للمرة الثانية هذا العام." واستطردت السيدة/ دلال قائلةً: "يستمر التقدير الذي يحظى به بنك الخليج من ناحيتي الجدارة الائتمانية والقوة المالية على المستوى العالمي. فبالإضافة إلى هذا التصنيف للنظرة المستقبلية "الإيجابية" من جانب وكالة كابيتال إنتليجنس، قامت وكالة ستاندارد آند بورز في يونيو من هذا العام برفع تصنيف النظرة المستقبلية لبنك الخليج إلى "إيجابية"، مع تثبيت التصنيف الائتماني للمصدر في المرتبة "A-".

هذا، وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد قامت في وقت سابق من العام الحالي برفع تصنيف الجدوى المالية لبنك الخليج من المرتبة "bb" إلى المرتبة "bb+" مع تثبيت تصنيف الإئتماني البنك طويل الأمد عند المرتبة "A+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". كما قامت وكالة موديز إنفستورس سيرفسز بتثبيت تصنيف الودائع طويل الأمد في لبنك عند المرتبة "A3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" في أكتوبر 2017.