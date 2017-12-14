"زين" وPro-Vision تُعلنان انطلاق الموسم الـ 12 من GulfRun

وليد الخشتي مع أحمد الماجد وأحمد المضف

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 10:56 14/12/2017 حدث بتاريخ: 11:00 14/12/2017

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت، وشركة Pro-Vision عن انطلاق الموسم الـ 12 من الحدث الرياضي GulfRun، والذي يُعد أحد أضخم الأنشطة الرياضية التي تعنى برياضة سباقات السيارات على مستوى منطقة الخليج العربي.

وأعلنت الشركتان في بيان صحافي مُشترك أن الموسم الجديد من GulfRun سيتضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية المُثيرة التي تستهدف المحترفين والهواة على حد السواء، والتي ستنطلق اليوم الجمعة 15 ديسمبر مع سباق التحمّل للعربات الصغيرة السادس (Karting) فئة 24 و12 ساعة في حلبة سرب بالشويخ.

وقال المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي: "إن رعاية زين الرئيسية لهذا الحدث الرياضي المتميز أتت انطلاقا من استراتيجيتها اتجاه دعم قطاعي الرياضة والشباب، وفي إطار حرصنا على تشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المتميزة بما فيها رياضة سباق السيارات بمختلف فئاتها، فثقتنا وإيماننا في قدرات الشباب الكويتي كبيرة، وسنستمر في تشجيع الجهود التي ترفع من اسم الرياضة الكويتية ".

وقال أحمد الماجد من Pro-Vision مُعلّقاً: " سيتنافس هذا العام عدد كبير من الفرق، ونحن نتطلع لسباق مثير ومشوّق على حلبة سرب. لقد شهدنا رقماً قياسياً في عدد الحضور لسباق السنة الماضية، ولدينا الكثير من النشاطات على الحلبة وخارجها هذا العام". وأضاف أحمد المضف من GulfRun: " لقد خططنا للكثير من الأنشطة هذا الموسم، بدايةً مع سباق التحمّل السادس – فئة 24 ساعة".

ويعتبر GulfRun من الفعاليات الرياضية المميزة التي تقدم مناخاً آمناً للشباب للاستمتاع برياضة سباق السيارات بمختلف أنواعها، حيث اكتسب شعبية كبيرة في الكويت وعلى مستوى الخليج العربي كونه وفّر البديل المثالي لسباقات الشوارع التي باتت تهدد أرواح الشباب الشغوف برياضة سباق السيارات ومرتادي الطرق.

وستنطلق فعالية GulfRun يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري مع سباق التحمّل للعربات الصغيرة (Karting) فئة 24 و12 ساعة في حلبة سرب بالشويخ بمشاركة 20 فريقاً، والتي سيقوم بالإشراف عليها فريق من المُرشدين المُعتمدين القادمين من فرنسا للتأكّد من اتّباع اللوائح الدولية وتنظيم السباق وفق قواعد الاتحاد الدولي للسيارات في أجواء رياضية حماسية آمنة.

وستتضمن فعاليات GulfRun أيضاً السباق الرئيسي للسيارات الرياضية الذي سيقام في حلبة البحرين الدولية بمملكة البحرين قريباً، والذي يعتبر بمثابة اختبار حقيقي لقدرات المشاركين في رياضة سباق السيارات الرياضية، إلى جانب معرض السيارات الرياضية الذي سيقام في الكويت لاحقاً.

وتود إدارتي كُل من GulfRun وPro-Vision بالتعبير عن امتنانهما للدعم المستمر من قبل القطاع الخاص في الكويت الذي يعترف بالدور المهم للرياضة بين الشباب الكويتي، حيث يدعم سباق التحمّل GulfRun 12 - 24HR من قبل مجموعة كبيرة من الرعاة: الرعاية الرئيسية من قبل شركة الاتصالات المتنقلة – زين، ورعاية GulfRun Karting Pace Cars من قبل لوتس الغانم، و الرعاية البلاتينية من قبل Slider Station، والرعاية الذهبية من قبل McDonaldsوKush By Lokal و Q8Stig، ويقام الحدث بدعم من الهيئة العامة للرياضة والشركاء: شركة الخليج للتأمين Tag Heuer, Talabat, IKEA, Extreme Sports, Quality Net, Quest Nutrition, 20 seven Fitness Center, InterSport, Nestle Water, Saveco.